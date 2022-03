Buon compleanno Giada!

Un 'biglietto' di auguri decisamente originale è apparso questa mattina nel parcheggio del Terminal Nord, a Udine, per festeggiare il compleanno della misteriosa Giada. Non si conosce l'identità di Giada, quanti anni compia, né chi sia il mittente, colui, colei o coloro che hanno voluto stupire con un augurio così appariscente e pubblico.

In un momento, però, in cui prevalgono notizie poco allegre, ecco che anche un tenero augurio "urlato" al mondo, fa sentire a tutti il cuore un po' più leggero e, magari, strappa anche un sorriso e un pensiero felice.