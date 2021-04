Buon compleanno Gorizia

Buon compleanno a Gorizia. La città compie oggi 1.020 anni. O meglio, 1.020 anni fa il suo nome appare per la prima volta in un documento ufficiale, come spiega il sindaco Rosolfo Ziberna sui social, celebrando la ricorrenza. Per la prima volta si parla di Gorizia il 28 aprile 1001, in una donazione imperiale che Ottone III fece redigere a Ravenna, mediante la quale egli cedeva in parti eguali il castello di Salcano e la villa denominata Goriza (medietatem predii Solikano et Gorza nuncupatum), a Giovanni, patriarca di Aquileia, e a Guariento, conte del Friuli.

"Oggi la città festeggia il compleanno - scrive il primo cittadino -. La nostra storia è una grande storia, sempre al centro dei più grandi avvenimenti europei. E lo siamo anche oggi. La storia ci mette ancora alla prova, stiamo attraversando un momento difficile, ma confido nei Goriziani e nella loro capacità di dimostrare proprio nelle difficoltà il loro lato migliore. Ce la faremo!".