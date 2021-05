Buoni libro e buoni scuola, al via alle domande

A partire da oggi, giovedì 6 maggio, i genitori interessati potranno presentare la domanda per ottenere un contributo per l’acquisto dei libri di testo (Buoni Libro) per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2021/2022, residenti nel Comune di Udine e con ISEE non superiore a € 10.000,00 mediante la concessione di sussidi in forma di buoni.



Sempre da oggi, grazie alla rendita del Lascito Fior Benvenuto Elia, i genitori interessati potranno presentare la domanda per interventi di carattere individuale diretti a contribuire alla spesa delle famiglie per l’acquisto di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche (Buoni Scuola) per gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado nel prossimo anno scolastico 2021/2022 e che abbiano nascita e residenza anagrafica nel territorio della provincia di Udine e ISEE non superiore a € 10.000,00.



Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al sito del Comune di Udine all’indirizzo: https://www.comune.udine.it/servizi/educazione-giovani/contributi-per-l-acquisto-libri-testo per i Buoni Libro e https://www.comune.udine.it/servizi/educazione-giovani/contributi-per-l-acquisto-di-materiale-didattico per i Buoni Scuola, e dovranno pervenire entro il termine tassativo fissato per le ore 12.00 del 11 giugno 2021 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione).Entro 7 giorni dall’invio telematico la domanda andrà regolarizzata, a pena di esclusione, inviando al Comune di Udine la stampa scansionata (o fotografata) della domanda compilata online completa di firma autografa o digitale e con allegato un documento di identità in corso di validità con le seguenti modalità:1) a mezzo mail all’indirizzo libri.testo@comune.udine.it con oggetto "Domanda Buono scuola/Buono libro" a.s. 2021/2022;2) via posta ordinaria indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Udine – Via Lionello, 1 – 33100 Udine;3) via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it con oggetto Domanda Buono scuola / Buono libro a.s. 2021/2022;4) a mezzo consegna a mano nella cassetta postale del Servizio Servizi Educativi e Sportivi di Viale Ungheria, 15 – Udine; si precisa che tale modalità non potrà fornire alcuna garanzia circa la ricezione della domanda.