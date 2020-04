Buoni spesa, a Fiume Veneto un aiuto alle famiglie in difficoltà

La giunta comunale ha approvato gli indirizzi e linee guida per l'attuazione urgente dei “Buoni Spesa”, misura di contrasto alla difficoltà delle famiglie incontrate a seguito all’emergenza epidemiologica COVID-19.



“In pochi giorni, abbiamo introdotto un nuovo sistema di gestione della fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità a mezzo buoni spesa, forniti dall’Amministrazione Comunale, per le persone che si trovano prive di reddito o con mezzi insufficienti a soddisfare i bisogni primari del proprio nucleo familiare.



Il Servizio sociale, su richiesta degli interessati, verificherà il reale stato di necessità e procederà̀ alla quantificazione del fabbisogno di ciascun nucleo familiare. Sulla base di tale indicazione, il Comune erogherà dei buoni spesa, ciascuno del valore di € 50,00, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, così come sono individuati dall’istat e allegati all'avviso.



Le famiglie potranno spendere, entro 15 giorni dalla consegna, i buoni presso gli esercizi convenzionati che aderiranno all’iniziativa, il cui elenco verrà a breve pubblicato sul sito internet comunale. I buoni sono utilizzabili solo dai beneficiari, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

Tutti le informazioni di contatto e la modulistica verranno pubblicata nel sito internet comunale.



L’erogazione dei buoni spesa verrà corrisposta prioritariamente ai soggetti che non ricevono altri sostegni pubblici di altra natura, proprio perché vogliono essere uno strumento indirizzato soprattutto a quelle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà a causa dell’emergenza.”