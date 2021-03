Buoni spesa a Tolmezzo grazie al piano "Solidarietà alimentare 2021". Il Comune informa che c'è tempo fino a venerdì 2 aprile 2021 per presentare le domande. L'iniziativa è rivolta ai cittadini in difficoltà economica per gli effetti dell’emergenza sanitaria o in stato di bisogno. Avviso, moduli e informazioni nella sezione notizie del sito internet: www.comune.tolmezzo.ud.it