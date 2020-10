Burocrazia, abbandonare la carta ci spaventa molto

Passare al digitale costa fatica. L’affermazione sembra paradossale per il semplice motivo che le nuove tecnologie dovrebbero aiutarci. Il problema di fondo è la nostra difficoltà di cambiare abitudini consolidate. Siamo un Paese sempre più vecchio e dunque sempre meno elastico nell’affrontare i grandi cambiamenti. L’innovazione portata dal digitale è talmente impetuosa da apparire a molti una tempesta e non una salutare ventata d’aria fresca.

Che si tratti di fare acquisti, di effettuare le prenotazioni, di ordinare al ristorante o di inviare e ricevere documenti digitali, ci troviamo di fronte a un cambio repentino che spiazza profondamente, in particolare chi ha più di qualche anno alle spalle. Diciamolo chiaramente: usare bene e sfruttare tutte le potenzialità di uno smartphone è difficile perché in mano abbiamo uno strumento incredibilmente potente e piuttosto complesso, nonostante lo sforzo sia di renderlo il più semplice possibile. Avere un moderno telefonino in tasca e usarlo solo per parlare o inviare messaggi, o peggio per fotografare il piatto al ristorante per poi mostrare l’immagine sui social, equivale ad avere nel garage una fuoriserie e preferire un calesse per spostarsi.



Persino le compagnie di telecomunicazione lo chiedono

Ora le multe arrivano sul nostro computer

Ancora in pochi usano Spid e firma digitale

Ancora con le monetine

In coda per un biglietto

La cara vecchia busta rimasta nel cuore dei burocrati

Lo stesso vale per gli altri strumenti digitali utilizzabili da chi è abituato a usare un computer. Limitarsi a scrivere qualche lettera ignorando tutte le possibilità a disposizione per svolgere pratiche che altrimenti ci costringono a perdere ore richiede uno sforzo non indifferente.La disdetta è stata data telefonicamente ricevendo ampie rassicurazioni dalla compagnia telefonica che non ci sarebbero stati problemi. E invece i problemi ci sono eccome, dato che le bollette continuano ad arrivare a distanza di due mesi dal recesso e nonostante varie telefonate. L’ultima però è di quelle che lascia un po’ sconsolati: “Per ottenere il rimborso – ci spiega un’operatrice – dove inviare una comunicazione alla compagnia dove segnalate l’emissione e l’avvenuto pagamento delle bollette ricevute per il periodo successivo alla disdetta”. Pace, tocca armarsi di pazienza e procedere, ma quando si chiede a chi e come inviare il documento cascano le braccia: “Potete inviare la comunicazione via fax al numero ...”. Via fax? Nel 2020? Tocca fare il periplo delle tabaccherie o delle cartolerie che ancora forniscono tale servizio, sperando naturalmente che il numero non sia perennemente occupato. “Scusi non avete un indirizzo di posta elettronica certificata?”. Dopo una leggera titubanza alla fine l’interlocutrice ci fornisce, finalmente, l’indirizzo di posta certificata della compagnia (che deve avere per legge!) e provvediamo alla comunicazione ottenendo immediatamente la ricevuta di avvenuto invio e quella di avvenuta consegna. Peccato che molti enti e compagnie la posta certificata proprio non la vogliono ricevere costringendo il malcapitato di turno a spedire una raccomandata (sempre più cara) o un fax.Al pari dello Spid, anche la posta certificata è incredibilmente comoda ed efficiente. Spedire un messaggio tramite questo strumento equivale a spedire una raccomandata e il costo si ripaga nel giro di qualche invio visto quanto costa rivolgersi ormai a un ufficio postale. Tutte le aziende devono avere un indirizzo di posta certificata e non possono rifiutare o ignorare comunicazioni fatte in tal modo. C’è però un dettaglio tutt’altro che irrilevante. Se possiamo pretendere che l’Amministrazione pubblica riconosca come validi i nostri messaggi, dobbiamo anche essere pronti ad accettare quelli che ci invia. Attenzione quindi perché molti municipi si sono attrezzati e quando deve spedire una sanzione, per esempio per violazione del codice della strada, utilizza la Pec e non abbiamo nessun postino che suona alla porta per notificare l’atto. Basta però abituarsi a effettuare un regolare controllo della propria casella per evitare di far decorrere i termini di pagamento o per presentare il ricorso.Strumenti come lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) che permette di dialogare con la Pubblica amministrazione senza dover compilare scartoffie oppure la firma digitale, che permette di firmare appunto documenti digitali evitando così il passaggio alla carta, sono ancor poco utilizzati, nonostante gli indubbi vantaggi in termini di celerità e comodità. Probabilmente uno dei problemi di fondo è dovuto al fatto che le procedure per ottenere questi due strumenti non sono proprio semplicissime col risultato che molti cittadini evitano di utilizzarli. In parte il problema è anche di costo, per lo meno nel caso della firma digitale, mentre lo Spid si può ottenere, in molti casi, senza spendere nulla e standosene addirittura seduti davanti al Pc.Il ritardo culturale sulla digitalizzazione è molto diffuso e, in parte, questo dato è anche colpa nostra. Enti e aziende usano il digitale se c’è una forte richiesta degli utenti in tal senso, altrimenti preferiscono ricorrere ai vecchi metodi e a quelli che non li costringono a darsi da fare per aggiornarsi. Molti cittadini non fanno ricorso alle nuove tecnologie per paura o pensando di risparmiare. E’ il caso dell’utilizzo dei parcometri, ormai onnipresenti nelle nostre città, davanti ai quali ci affanniamo a cercare le solite monetine. E dire che basta usare un’apposita applicazione sullo smartphone collegata a una carta di credito per pagare solo quanto serve e senza il patema di arrivare in ritardo trovando magari un foglietto rosa sul parabrezza. Stesso discorso per chi proprio non riesce a fare a meno del contante per gli acquisti di ogni giorno, anziché utilizzare un bancomat o una carta di credito. Per altro, il loro costo oggi è più accessibile che in passato.Altro esempio di resistenza inconscia alla rivoluzione digitale è rappresentato dall’acquisto del biglietto per viaggiare in treno o su altri mezzi di trasporto pubblico. Un tempo c’erano a disposizione solo le biglietterie e non c’era nulla da fare: toccava arrivare per tempo e mettersi in coda, sperando ovviamente di non perdere il treno. Fatto il biglietto bisognava inoltre ricordarsi di convalidarlo. Poi sono arrivate le biglietterie automatiche che però spesso funzionavano male e facevano perdere tempo. Oggi tutti noi (o quasi) abbiamo a disposizione uno smartphone diventato una sorta di taccuino al quale ricorrere per fare i pagamenti. Se poi abbiamo a disposizione l’app dedicata che ci permette di acquistare il biglietto e prenotare il posto è meglio.C’è chi pretende ancora l’invio tramite fax e chi invece è ancora più indietro, nonostante l’adozione di sistemi di digitalizzazione che pure farebbero pensare a una certa dimestichezza con queste tecnologie. Capita così che per comunicare la scomparsa del proprio assistito un Fondo integrativo, di quelli cioè che forniscono una copertura aggiuntiva sulle spese mediche e le cure, non solo non conosca in alcun modo l’utilizzo della posta certificata, ma richieda addirittura di inviare la comunicazione tramite lettera raccomandata. Costo? La bellezza di 7 euro, visto che le poste italiane non scherzano quanto a tariffe. Ancora una volta tocca armarsi di pazienza, scrivere la lettera (al Pc ovviamente) per poi stamparla, imbustarla e sorbirsi la coda all’ufficio postale, resa più lunga dalle norme di sicurezza prese per il Covid-19. Sette euro se ci si accontenta di una semplice raccomandata, ma se pretendiamo la ricevuta di ritorno sono altri euro da sborsare. Ovviamente ci sono anche da compilare gli appositi moduli, tutto a mano. Una comunicazione che spedita tramite posta elettronica certificata (non solo conferma l’avvenuto invio, ma pure la ricezione da parte dell’ente interessato) avrebbe richiesto qualche minuto diventa una pratica capace di far perdere un’ora quando si è fortunati.