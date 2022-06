Buskers Fest al Palmanova Village

Un’invasione irresistibile, coinvolgente ed emozionante riempirà le strade e le piazze del Palmanova Village nel pomeriggio di sabato 11 giugno: si tratta dello spettacolo “Buskers Fest”, artisti di strada che si esibiranno in diverse specialità che uniscono abilità circensi, equilibrismo, magia e danze aeree.

Si inizia alle 15 con la parata in abiti colorati e trampolieri che trasporteranno grandi e piccoli in un’atmosfera magica fino all’esibizione della danza aerea che terrà tutti con il naso all’insù e la bocca aperta per lo stupore.

Alle 16.30 appuntamento con la seconda parata e il Mago per svago, lo show concepito come uno spettacolo muto, ma tutt’altro che silenzioso, che coinvolgerà il pubblico con risate, musica e ritmi trascinanti nella storia del mago e del suo assistente desideroso di conquistarne la scena.

Infine, alle 18.30 la parata conclusiva per le vie del Village con il coinvolgente aerial show finale che unisce danza e sorprendenti acrobazie circensi sospese nel vuoto.

“È davvero una gioia poter regalare ai nostri clienti questo tipo di eventi – spiega Giada Marangone, responsabile marketing di Palmanova Village – abbiamo scelto un intrattenimento adatto a tutta la famiglia, uno spettacolo che coinvolge ed emoziona a tutte le età per donare un pomeriggio di puro relax e divertimento”.