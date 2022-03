Buttrio aderisce a 'M'illumino di meno'

Anche il Comune di Buttrio aderisce alla 18esima edizione di “Mi illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Venerdì 11 marzo, dalle ore 20 alle 20.30, verranno spenti il Municipio, la via d’ingresso di Buttrio e e altre vie del paese, così come il campanile della parrocchia.



“Sarebbe un bel segnale restare tutti al buio mezz’ora per far risparmiare energia all’intero pianeta - commenta l’assessore alla Cultura Patrizia Minen -. Un gesto simbolico dall’effetto suggestivo, in quanto lo spegnimento contemporaneo in Italia promosso da “MiIllumino di meno” viene fotografato dai satelliti”.



Un invito alla popolazione a non sprecare a cui si aggiunge la proposta del vicesindaco Paolo Clemente di far accendere ai bambini una candela (la biblioteca le sta regalando ai piccoli lettori), da esporre sull’uscio o all’esterno della finestra. “Inviateci le foto - esporta l’assessore Minen -, le pubblicheremo sulla pagina Facebook del Comune”.