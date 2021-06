Buttrio, al via tre Centri estivi per bambini e ragazzi

Come ogni estate, anche quest'anno l'amministrazione comunale organizza il centro estivo a Grado, presso lo stabilimento Tivoli, per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni dal 19 al 30 luglio, e quello residenziale a Buttrio, dal 14 giugno al 27 agosto, per la fascia d’età 4-14 anni, in a cura della coop. Universo Formativo.



Buricampus, organizzato in collaborazione con la Proloco Buri e Balonade, propone dal 14 giugno al 16 luglio cinque settimane di attività ludico-sportive (calcio, baseball, volley, basket, ginnastica artistica, mountain bike, ping pong, ecc.) per i ragazzi nati dal 2007 al 2014.



“Nonostante il periodo di pandemia non ancora terminato - afferma l’assessore Elena Clemente -, sono ben tre sul territorio comunale le proposte estive per bambini e ragazzi, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni locali. Una variegata offerta di attività e progetti educativi, svolti in luoghi adeguati, per garantire alle famiglie un aiuto concreto”. L’amministrazione contribuisce con un aiuto economico per venire incontro alle esigenze delle famiglie.



Info sul sito del e sulla pagina Facebook del Comune di Buttrio.