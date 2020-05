Buttrio, bandiere solidali per il 2 giugno

Con la collaborazione delle associazioni di Buttrio, l’amministrazione comunale ha promosso una raccolta fondi a favore di quanti, nel Comune, avranno bisogno di aiuto economico a causa della pandemia.

“La raccolta sta dando buoni risultati, ma si è pensato di rilanciarla con una nuova iniziativa in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica", spiega il sindaco Eliano Bassi. "Si è deciso infatti di mettere a disposizione dei cittadini di Buttrio, a offerta libera, la bandiera italiana. L’obiettivo è duplice: ricoprire i davanzali e i terrazzi delle abitazioni di Buttrio con la bandiera italiana e festeggiare assieme il 2 giugno e, nel contempo, rilanciare la solidarietà in paese con raccolta dei fondi a favore di chi è in difficoltà”.

Le bandiere sono disponibili l’ultimo weekend di maggio presso alcuni esercizi pubblici e banchetti allestiti vicino al Monumento ai Caduti a Buttrio, all’uscita della chiesa a Camino e all’uscita del negozio Coop.