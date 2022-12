Buttrio, festa di Natale sotto l’albero

Dopo due anni in cui i festeggiamenti del Natale sono stati prudenzialmente ridotti a causa della pandemia, finalmente la comunità di Buttrio ha potuto riprendere la tradizionale “Festa di Natale sotto l’Albero”. Un allegro corteo, al suono delle zampogne, è partito dal parco “Roncuz” accompa-gnato da Babbi Natale, renne e folletti, effettuando una breve sosta sotto il bellissimo albero illu-minato in piazzetta del Tiglio.

All’arrivo sul sagrato della parrocchia, l’accensione delle luci del grande Cedro del paese ha dato il via alla festa: circa 250 bambini delle scuole primarie “Dante Alighieri” e “Cecilia Danieli”, assieme ai ragazzi delle secondarie “Luca Pacioli” e le “Voices” di “In Arte… Buri”, hanno creato una meravi-gliosa atmosfera natalizia con i loro bellissimi canti.

Al termine della cerimonia le famiglie hanno sorseggiato ottime bevande calde degustando un’ot-tima fetta di panettone e qualche biscotto. La serata si è conclusa con la Santa Messa e la consegna di una piccola Natività, simbolicamente donata ai bambini della Prima Comunione da parte di tutta la nostra comunità. Oltre a questo evento, il gruppo “Auguri sotto l’Albero” insieme a numerosi volontari, ha curato l’organizzazione del consueto “Giro Presepi” per le vie del nostro paese, in esposizione fino al 6 gennaio.

Gli eventi natalizi proseguono martedì 13 dicembre con il coro gospel friulano The Messangers Mass Choir diretto da Lucia Lesa, al Palafeste di Buttrio, alle ore 20.45, a cura dell’associazione Rime Mute e Noi Cultura e Turismo. Venerdì 16 dicembre, alle ore 18, sempre al Palafeste, si terrà lo spettacolo “Aspettando Natale” In cielo, in terra, in fondo al mare, con Ferruccio Filipazzi, evento della rassegna Teatro e scuola 22/23, curata dall’ERT del FVG e promossa da Noi Cultura e Turism.