Buttrio, la tesi laurea si discute in Villa di Toppo-Florio

L’emergenza sanitaria ha posto grosse limitazione alla scuola e anche all’università, non solo per quel che riguarda la didattica a distanza. Le sedute di laurea, ad esempio, si tengono tuttora in remoto, presso le proprie abitazioni, quindi un po’ “sotto tono” e certamente in un clima diverso dallo spirito festoso che accompagna solitamente una cerimonia così attesa.

Il Comune di Buttrio ha pensato di offrire ai suoi concittadini laureandi una cornice più adatta all’occasione, rendendo disponibile, a titolo gratuito, la Sala Polifunzionale di Villa di Toppo Florio per la discussione della tesi in modalità telematica.

“Agli studenti universitari residenti a Buttrio può essere utile, per discutere la tesi di laurea e per la conseguente proclamazione, un locale con la connessione internet stabile - commenta il sindaco Eliano Bassi -. Non sarà come se fossero in un ateneo, ma ci auguriamo che la “cornice” elegante possa rendere più importante la cerimonia per tutta la famiglia”.

Chi presenterà la richiesta potrà fruire della Sala per il tempo massimo di quattro ore; la proposta è valida fino al perdurare della chiusura delle sedi universitarie.