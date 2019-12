Buttrio, modello con 100 Attività Per Te

"A Buttrio i numerosi sodalizi del territorio, assieme agli imprenditori e operatori locali, hanno dato vita a una comunità, riunita in un'associazione, che condivide formazione, servizi e opportunità, rappresentando un unicum in quanto, adottando un metodo esemplare, ha consentito alla realtà economico-produttiva dell'area di superare la crisi e affrontare con serenità le sfide del domani". Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervenendo a conclusione dell'evento annuale dell'associazione Buttrio 100 Attività Per Te, svoltosi a Villa di Toppo Florio di Buttrio, a cui ha preso parte anche il consigliere regionale Mauro Di Bert.

Si è trattato di un incontro organizzato dagli stessi associati per condividere i risultati dell'attività di volontariato, fondata sulla messa in rete di informazioni e dati utili.

"È in questo modo - ha commentato Bini - che i cittadini di Buttrio e del territorio circostante hanno potuto mantenere operative negli ultimi nove anni le proprie attività economiche. Dedizione, serietà e professionalità - ha aggiunto l'assessore - sono i valori alla base di questo progetto innovativo".

All'associazione Buttrio 100 Attività Per Te aderiscono quasi cinquanta operatori tra artigiani, piccoli e medi imprenditori e commercianti.