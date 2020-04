Buttrio, riaperto il cimitero

Riapre il cimitero comunale di Buttrio, ma con accessi contingentatie solo (per il momento) per la settimana che va dal 29 aprile al 3 maggio. L’ordinanza del sindaco prevede, al fine di evitare possibili problematiche di assembramenti, alcune prescrizioni: è consentito l’accesso con uso di mascherina, o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, da parte di un solo componente per nucleo familiare alla volta, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; l’uso di guanti monouso per i visitatori è obbligatorio nel caso in cui si utilizzino attrezzature o materiali (annaffiatoi, vasi, fontane ecc.) messi a disposizione all’interno del cimitero per uso comune; all’interno del cimitero e nell’area di accesso dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;per la cura e la manutenzione delle tombe e dei loculi, è consigliato l’utilizzo di attrezzatura personale(annaffiatoi, vasi ecc.) o, nel caso di utilizzo di materiale predisposto all’interno del cimitero, si raccomanda il rigoroso rispetto delle precauzioni igienico-sanitarie. Nell’ordinanza si raccomanda inoltre di limitare allo stretto indispensabile il tempo di permanenza, evitando stazionamenti prolungati.



Confermata, invece, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e delle aree verdi comunali o aperti al pubblico recintati e non recintati, l’accesso ai percorsi che conducono alle aree fluviali presenti sul territorio. Vietato ogni evento o forma di riunione in luogo privato(aree all’aperto condominiali o comuni a più abitazioni) di persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare convivente.“Ci sono pervenute numerose richieste di poter accedere al cimitero- commenta il sindaco Eliano Bassi- per poter onorare i propri defunti e provvedere, dopo un così lungo periodo di chiusura, alla sistemazione e cura di tombe e loculi, esigenza particolarmente sentita dalle famiglie in questo particolare periodo. Il cimitero comunale è dotato di ampie metrature che favoriscono comunque il rispetto delle distanze interpersonalidi un metro, e permettono quindi il rispetto del divieto di assembramenti”.