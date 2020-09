Buttrio, ripartiti tutti i servizi scolastici

“L’auspicio, da assessore e da mamma, è che i nostri bambini e ragazzi riescano a frequentare la scuola quanto più serenamente possibile. Come amministrazione comunale abbiamo fatto quanto possibile e di nostra competenza per assicurare le maggiori misure di prevenzione possibile, in collaborazione con la dirigenza dell’istituto comprensivo”.

L’assessore Elena Clemente, a pochi giorni dalla ripartenza delle lezioni, fa il punto della situazione sulla scuola a Buttrio: “Abbiamo organizzato gli spazi che fortunatamente sono sufficienti, in modo da garantire il distanziamento necessario, previsto tappetini per la sanificazione dei piedi all’ingresso dei plessi scolastici, cambiato la rubinetteria dei bagni munendola di fotocellula e di dispenser del sapone in modo da toccare meno oggetti possibili”.

Il Comune è riuscito a riproporre tutti i servizi già attivati gli anni scorsi, come lo scuolabus. Alla primaria 8 alunni usufruiranno della pre-accoglienza dalle 7.35 alle 8.15, grazie all’utilizzo di parte della palestra; 24 gli iscritti alla mensa assistita, 20 al doposcuola. Per la secondaria di primo grado viene garantita la mensa assistita dei due giorni in cui hanno rientro, cioè il lunedì e il mercoledì, il doposcuola e il potenziamento allo studio. Nel mese di ottobre partirà anche il progetto Pedibus per la scuola primaria.



Per quanto riguarda la ristorazione, alle elementari e medie non sarà possibile usare le brocche d’acqua condivise al tavolo; per tale motivo l’amministrazione comunale, ad integrazione della fornitura già effettuata lo scorso anno scolastico, consegnerà gratuita delle borracce per i nuovi alunni della classe prima della primaria e per le seconde e le terze della secondaria di primo grado, nonché ai nuovi ingressi. “Questo per educare i bambini e i ragazzi ad un uso consapevole della plastica, e soprattutto all’utilizzo di alternative ecologicamente sostenibili”.Sulla pagina facebook del Comune di Buttrio, sia l’assessore Clemente che il sindaco Bassi hanno lasciato messaggi di auguri alle famiglie e ai ragazzi.