Buttrio, ultimati i lavori nella scuola media

Scuolabus, mensa, pre-accoglienza, doposcuola. Anche per l’anno scolastico 21/22 il Comune di Buttrio ha attivato tutti i servizi necessari a garantire agli studenti di Buttrio una serena ripartenza. La sede della nuova scuola secondaria di primo grado appena completata,solo per quest’anno, ospiterà i bambini della Dante Alighieri, mentre i ragazzi della Ippolito Nievo continueranno le lezioni in Villa di Toppo Florio.



“Si tratta di un periodo di transizione legato a problemi logistici (trasporti e mobilità), di cui le famiglie sono state messe a conoscenza in incontri organizzati dal Comune - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Lorusso -. Gli allievi della primaria torneranno nella loro scuola a settembre 2022, quando sarà completata l’ala nuova. L’ala storica, interessata dai lavori del primo lotto appena concluso, sarà destinata ad ospitare la mensa, le attività pomeridiane del doposcuola, il magazzino e un deposito”.



“L’edificio della nuova scuola media risulta molto piacevole - commenta il sindaco Eliano Bassi -.Per quest’anno l’edificio verrà utilizzato dagli allievi della primaria poiché la loro sede sarà fruibile solo dall’anno prossimo, quando saranno terminati anche i lavori del secondo lotto, attualmente già avviati”. Lavori in corso anche per il nuovo tratto di ciclabile che passa accanto alle scuole medie; la nuova pista da via Lungoroggia (sede ambulatorio medico) si ricongiungerà alla vecchia ciclabile, all’altezza del Palazzo delle Associazioni. Quest’opera verrà conclusa nel mese di ottobre.Augurando un sereno inizio d’anno scolastico, l’assessore all’istruzione Elena Clementeconferma la ripartenza di tutti i servizi, dalla preaccoglienza della primaria, a cura dell’Universiis, alla mensa: “nonostante i lavori in corso siamo riusciti a trovare gli spazi sia per la mensa che per le attività pomeridiane”.