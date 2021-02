C'è il Santo Patrono, il Città Fiera rischia un altro stop

San Biagio di Sebaste ‘contro’ il Città Fiera. Nuove grane per i commercianti e gli esercenti che lavorano all’interno del centro commerciale di Martignacco. Il Santo protettore del paese, infatti, rischia di imporre la chiusura di bar, ristoranti e negozi già dalla data di domani, in quanto la festività religiosa sarà celebrata mercoledì 3 febbraio.

Il Dpcm in vigore prevede per le zone gialle la chiusura dei parchi commerciali nei giorni festivi e nei prefestivi, elemento che di fatto imporrebbe lo stop di tutte le attività non essenziali (ad esclusione, quindi, di farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai".

Molti negozianti, però, non ci stanno: invocano una deroga o – quanto meno – di capire se il Dpcm impone necessariamente la chiusura. Secondo loro non si possono paragonare festività nazionali - come il Natale o la Pasqua – a ricorrenze religiose di carattere locale. Tanto più, spiegano, che il Patrono non è riconosciuto per legge come festività nazionale.

In molti stanno quindi chiedendo delucidazioni al sindaco Gianluca Casali e al patron Antoniomaria Bardelli, altri hanno, invece, attivato i propri consulenti del lavoro. Tra loro anche Simone Tutino che ci ha riferito di aver scritto una lettera a Fedriga chiedendo se possibile di valutare un’ordinanza straordinaria sulla falsariga di quelle emesse in Lombardia e in Emilia Romagna lo scorso aprile.

“Per i miei assistiti – spiega Tutino -, chiudere e riaprire significa affrontare nuovi disagi, oltre che pratiche, commercialisti da chiamare e cassa integrazione da riattivare. Stiamo parlando di uno dei più grandi centro commerciali d'Italia. Al momento la direzione del Città Fiera non si è ancora espressa. Ma è giusto valutare qualche alternativa in considerazione anche del numero elevato di imprenditori e dipendenti interessati che si vedrebbero costretti a dover scontare un nuovo lockdown”.