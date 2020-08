Caccia alla nuova Miss Cordenons

Giovedì 27 agosto a Cordenons, il giardino dell’auditorium Aldo Moro, alle 20.30, ospiterà una selezione valida per l’81esima edizione di Miss Italia.

L’appuntamento organizzato da Confartigianato Pordenone, Comune di Cordenons, Cata Fvg e coordinato dall’agenzia modashow.it riserverà non poche sorprese: oltre alla tradizionale sfilata delle concorrenti in abito elegante e body ufficiale del concorso, infatti, alcune modelle indosseranno capi proposti da sarti e artigiani della provincia di Pordenone.

La selezione, che metterà in palio il titolo di Miss Cordenons, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, vedrà le concorrenti, protagoniste di sfilate in abito elegante e body intervallate da esibizioni del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live”. Madrina sarà Jennifer Pavesi, “Miss Friuli Venezia Giulia 2019”.

Alla selezione di giovedì a Cordenons potranno partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it(la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.