Si è chiusa in questi giorni la raccolta fondi avviata dalla Federazione Cacciatori Fvg per sostenere le strutture sanitarie e di volontariato coinvolte nella lotta al Coronavirus. La prima delle iniziative di solidarietà ha consentito la raccolta di 8.000 euro ed è stata resa a favore dell’Anpas di Bergamo impegnata nella costruzione del locale ospedale da campo. L’importo è stato messo a disposizione direttamente dall’associazione Federazione Cacciatori Fvg - che ha attinto a risorse proprie - e dai Distretti venatori 10 Bassa Pianura Friulana e Valli del Natisone.

Quanto raccolto, invece, con la manifestazione di generosità delle sezioni comunali della FedC Fvg, delle Riserve di caccia e dei tanti associati e simpatizzanti nel progetto “Cacciamo il virus con la solidarietà” (che ad oggi ammonta a oltre 30.000 euro è stato integralmente utilizzato per soddisfare le richieste del servizio sanitario regionale. Abbiamo acquisto un macchinario salvavita detto Lucas (per una spesa di 13.404,75 euro), fa sapere il presidente regionale Paolo Viezzi, richiestoci espressamente dalla S.O.C. Dipartimento Rianimazione c 1 guidata dal dottor Amato De Monte; 10 termometri digitali (pari ad una spesa di 2.037,49 euro) consegnati all’AsuFC di Udine e che consentono a medici e operatori sanitari di misurare la temperatura ai pazienti da una distanza di sicurezza; 4 tablet destinati al reparto terapia intensiva per consentire ai medici ed ai malati meno gravi di rimanere in contatto con i familiari.

Altri15mila euro infine sono stati erogati all’Arcs Azienda Regionale di Coordinamento per la salute e il restante per l’acquisto di mascherine, dispositivi di protezione individuale. Gente tosta insomma, aggiunge Viezzi, in queste terre che, nonostante il difficile momento che ha colpito tutti, si è distinta ancora una volta per generosità, senso di responsabilità e solidarietà. Ma l’impegno dei cacciatori del FVG non è solo economico.

Subito dopo il messaggio sul sostegno all’Anpas di Bergamo, è giunto il saluto di un infermiere friulano, federcacciatore, Ivan Coden di Fontanafredda, provincia di Pordenone, che da volontario della Croce Rossa ha deciso di dare il personale contributo all’ospedale Papa Giovanni 23 di Bergamo. La sua immagine è uno spettacolo, il senso pieno dell’umanità, della forza e del sorriso positivo. Ma anche la nostra associata Chiara Caoduro si è distinta per dedizione e senso civico riconvertendo la sua piccola attività tessile “Cattura Idee Laboratorio Tessile” di Codroipo per realizzare quelle mascherine protettive divenute l’emblema della prima difesa personale e tanto difficili da reperire. “Grazie Ivan, grazie Friuli Venezia Giulia e grazie a tutti voi: siete straordinari”.

L’elenco completo dei donatori - migliaia - sarà pubblicato sul sito della Federazione e sul gruppo Fecebook salvo richieste di conservazione dell’anonimato, oggi mi limito a citare le Sezioni Comunali della FedC e le Riserve di caccia i cui soci hanno contribuito collettivamente: Buja; San Pietro al Natisone, Tarcento, Pocenia, Montenars, Venzone, Porpetto, Gemona del Friuli, Povoletto, Bagnaria Arsa, Corno di Rosazzo, Osoppo, San Michel del Carso; Fontanafredda, Buttrio, Duino, Paluzza, Marano Lagunare, San Giovanni al Natisone, Pavia di Udine, Coseano, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Forgaria del Friuli, Mereto di Tomba, Teor, Arzene, Flaibano, Dignano, Talmassons, San Daniele del Friuli, Faedis, San Vito di Fagagna, Grimacco, Basiliano, San Quirino, Campolongo al Torre, Cavasso Nuovo, Precenicco, Fagagna, Carlino, Campoformido, San Floriano del Collio, Villesse, Tarvisio, Sez provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia; Distretto venatorio n.3 Valli del Natisone e Distretto Venatorio n.10 Bassa Pianura Friulana.

A questi vanno ad aggiungersi centinaia di privati cacciatori cittadini, amici e simpatizzanti.