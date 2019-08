Cafc ha ultimato oggi pomeriggio la riparazione in via Bassi a Udine dove si era verificata, sabato 3 agosto, la rottura di una tubatura gravemente deteriorata a causa della fisiologica usura. L'intervento è stato preso in carico secondo il timing delle riparazioni urgenti già programmate.

I tecnici Cafc hanno eseguito il lavoro con un'interruzione di erogazione idrica di un'ora circa al termine della quale è stato ripristinato regolarmente il servizio.