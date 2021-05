Cafc, lavaggio speciale della rete idrica a Pagnacco

Prosegue l'attività di Cafc condotta sul territorio per eseguire lavaggi speciali delle reti idriche per migliorare la qualità e l'efficienza dell'acqua erogata ai cittadini.

Dal 3 al 7 maggio sono programmati gli interventi nell'abitato di Pagnacco e nella località di Plaino con un sistema innovativo che miscela acqua e aria in pressione con l'obiettivo di rimuovere i residui naturali e incrementare le caratteristiche organolettiche dell'acqua, ovvero limpidezza, sapore e odore. In occasione di queste speciali operazioni, che dureranno dalle 8.30 alle 20, potrebbero verificarsi temporanei disservizi legati proprio ai lavaggi delle condotte fra cui anche l'assenza di erogazione del servizio idrico.

La fornitura d'acqua alle scuole sarà assicurata da Cafc attraverso il servizio sostitutivo con autocisterna. La società, che assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, tranquillizza fin d'ora i cittadini sui possibili episodi che potrebbero manifestarsi per alcune ore al termine degli interventi: temporanei abbassamenti della pressione idrica, fenomeni di acqua rosso o lievemente torbida, eventi questi che non pregiudicano la potabilità dell'acqua. In caso di segnalazioni di guasti, rotture o emergenze, è attivo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero verde gratuito 800 903 939. CAFC pubblicherà, come di consueto, il calendario degli interventi sul sito aziendale www.cafcspa.com e sui canali social, avvisando anche in caso di slittamento dell'intervento per maltempo.

Cronoprogramma. Ed ecco il calendario specifico degli interventi. Si inizierà lunedì 3 maggio con la frazione intera di Plaino; martedì 4 maggio saranno coinvolte le vie della Villa (da via Zampis a via Torreano), del Missio, Canciani, Torreano, Borgo Maran, Piazza dal For Via Colugna, Madonna della Tavella e via Cividina (dal civico 1 al 6), via Cotonificio, via Pistocchia, via della Fortuna, via dei Brazzà (da via Cotonificio a via Colugna), via della Pietra (civ. 1); mercoledì 5 maggio toccherà alle vie Colugna, Madonna della Tavella, Cividina (dal civico 1 al 6), via Cotonificio, via Pistocchia, via della Fortuna, via dei Brazzà (da via Cotonificio a via Colugna), via della Pietra (civico 1); giovedì 6 maggio le operazioni riguarderanno le vie dei Platani (da civico 60 a via dei Brazza), Braida di Tesa, Cividina (civico 22), via dei Tigli, degli Olmi, dei Castagni, della Pietra (escluso civico 1), via dei Brazzà (da via Colugna a via Passons), dei Fiordalisi, dei Giardini, delle Viole, dei Ciclamini, delle Primule, degli Anemoni, delle Margherite; infine l'ultimo giorno, venerdì 7 maggio, si completa con le vie dei Brazzà (da via Colugna a via Passons), dei Fiordalisi, dei Giardini, delle Viole, dei Ciclamini, delle Primule, degli Anemoni, delle Margherite.