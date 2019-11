Cafc regala l'acqua a Telethon

In campo anche Cafc per la 21esima edizione della Staffetta 24x1 ora Telethon che si terrà il 30 novembre e il 1 dicembre nel centro storico di Udine. L'ente gestore installerà a titolo gratuito tre punti di consegna acqua in piazza Primo Maggio, in modo che gli stand possano agganciarsi alla rete dell'acquedotto, controllata, sicura, economica e a impatto zero. Slogan dell'iniziativa è “sempre più liberi dalla plastica”, una campagna costante che vede impegnato Cafc nel rispetto dell'ambiente e del bene-acqua non infinito.

Dopo la positiva esperienza inaugurata con la Maratonina Città di Udine - sia tramite la distribuzione delle borracce agli studenti sia tramite la predisposizione di specifiche fontanelle in cui tutti i partecipanti si sono potuti idratare - prosegue positivamente l'alleanza con Telethon in modo da responsabilizzare i cittadini.

“Stop alla plastica: incentiviamo anche in queste manifestazioni l'abitudine raccomandata di rifornirsi dall'acqua della rete idrica: questa è la vera rivoluzione culturale”, afferma il Presidente Cafc Salvatore Benigno. "Chi parteciperà alla 21esima edizione della staffettasi potrà idratare e re-idratare con l'acqua della nostra rete per un Friuli sempre più plastic free".

Salvare l'ambiente - Risparmi e non solo: bevendo l’acqua della rete si risparmia sul costo della spesa. L’acqua domestica costa ben 500 volte meno di quella in bottiglia: una famiglia di tre persone risparmierebbe circa 280 euro l’anno. Preferendo l’acqua dell'acquedotto, un nucleo di tre persone può abbattere in un anno di ben 80 kg i CO2 emessi che non andranno ad impattare sull’ambiente: non si produce plastica superflua e si tagliano i costi di produzione e di trasporto.

Bevendo l’acqua del rubinetto risparmiamo non solo sulla spesa, ma anche sui rifiuti: consumando acqua domestica un nucleo di tre persone produrrà ben 10 kg in meno di rifiuti all’anno.