Cafc, sospensione idrica a Camino e Codroipo

Giovedì 17 marzo, dalle 14 alle 17, Cafc ha programmato l’attività di cantiere di installazione di un misuratore di portata sulla derivazione adduttrice 'Biauzzo-Fauglis' per Camino al Tagliamento.



I lavori comporteranno la sospensione idrica, giovedì 17 marzo dalle ore 14,00 alle ore 17,00, a Camino al Tagliamento e nelle frazioni di San Vidotto, Gorizzo e Casali San Zenone.



Sospensione idrica anche a Biauzzo di Codroipo, giovedì 17 dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Aggiornamenti durante l’emergenza saranno pubblicati sul sito www.cafcspa.com

Per gli utenti è a disposizione il numero verde per emergenze 800 903 939.