Calano i residenti in Fvg. Drenchia? E' il Comune più piccolo e più anziano

Nel corso del 2018 e del 2019 l’Istat ha svolto le prime due rilevazioni del Censimento permanente della popolazione. La realizzazione del censimento ha comportato un radicale cambiamento di strategia rispetto alla rilevazione diretta, esaustiva e a cadenza decennale su tutti gli individui e tutte le famiglie che ha caratterizzato i censimenti fino al 2011.

Il nuovo censimento si basa, infatti, sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente, è realizzato ogni anno ed è inserito all’interno del Sistema Integrato dei Registri statistici gestito dall’Istat.

I dati resi disponibili riguardano gli anni 2018-2019 e sono stati ottenuti attraverso due indagini annuali sul territorio (una basata sulle liste anagrafiche e l’altra su un campione areale d’indirizzi), condotte su un campione di circa 2.800 comuni (di cui circa 1.100 coinvolti ogni anno e circa 1.700 che effettuano le rilevazioni con rotazione annuale). A queste indagini si affianca l’utilizzo di numerose fonti amministrative integrate, finalizzato al consolidamento dei risultati annuali riferiti alla totalità dei comuni italiani.

RESIDENTI. La popolazione censita in Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.206.216 unità, con una riduzione di 4.198 abitanti (-3,5 per mille) rispetto all’anno precedente e di 14.075 abitanti (-1,4 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011.

In merito al 2011, i residenti diminuiscono in tutte le province. La riduzione è maggiore a Udine e Gorizia (-2,4 e -2,1 per mille in media annua, rispettivamente). Quasi il 44% dei residenti è concentrato nell'ex provincia di Udine, ma la densità abitativa più elevata è a Trieste (1.089 abitanti per km2).

Il comune più popoloso è Trieste con 201.613 abitanti, quello più piccolo è Drenchia, in provincia di Udine, con 102 abitanti. La struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza di donne, sono 619.497 mila, il 51,4% del totale.

Negli ultimi otto anni si è arrestato il processo che aveva portato a un incremento della popolazione dopo il declino avvenuto alla fine del secolo scorso. Tra il 1951 e il 1981 il numero di residenti in Friuli Venezia Giulia è rimasto piuttosto stabile, poco al di sopra di un milione e 200 mila abitanti, con un tasso di incremento medio annuo dello 0,2 per mille, di molto inferiore alla media nazionale (5,8 per mille). Nei vent’anni successivi la popolazione cala, arrivando al minimo di 1.185.123 nel 2001 (-2,1 per mille rispetto al 1981) mentre il dato nazionale, nello stesso periodo, non registra variazioni di rilievo (+0,4‰). Alla ripresa avvenuta tra il 2001 e il 2011 (+2,9‰ in Friuli Venezia Giulia, +4,2‰ in Italia), segue, negli ultimi otto anni, una sostanziale stazionarietà della popolazione italiana (+0,4‰) mentre la popolazione regionale si riduce di altre 14 mila unità (-1,4‰).

La distribuzione territoriale della popolazione evidenzia un significativo squilibrio tra l’area della pianura e della costa, in cui è situata la maggior parte dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, e le zone di montagna, sempre più colpite dallo spopolamento. Nei 134 comuni della provincia di Udine, che coprono il 62,6% della superficie regionale, vive meno della metà della popolazione regionale (43,6%). Nella provincia di Pordenone, estesa su poco meno di un terzo del territorio, vive un quarto dei residenti della regione (25,7%). La provincia di Gorizia pesa per il 6% in termini di superficie e l’11,4% in termini di popolazione.

La struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza della componente femminile. Nel 2019 le donne sono quasi 620 mila - il 51,4% del totale - e superano gli uomini di 33 mila unità. Il maggior peso, dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione e alla maggiore sopravvivenza delle donne sino alle età senili, fa sì che in Friuli Venezia Giulia ci siano 94,7 uomini ogni 100 donne, in linea con il dato italiano (95%). Tuttavia, la struttura di genere è in maggiore equilibrio rispetto al 2011, quando il rapporto di mascolinità era al 93,2%.

A livello provinciale vi sono delle differenze significative. Il rapporto di mascolinità più basso è in provincia di Trieste (92,2%), il più alto in provincia di Pordenone (96,7%). Ci sono però 53 comuni (il 24,7% dei comuni del Friuli Venezia Giulia) dove il rapporto di mascolinità risulta sbilanciato a favore della componente maschile, con il primato che spetta a due piccoli comuni della provincia di Udine, Taipana (119,9%) e Stregna (119,5%). All’estremo opposto, si collocano Udine (87,6%) e Cormons, in provincia di Gorizia (88,5%).

ETA' MEDIA. L’età media è 47,3 anni, contro i 45,2 dell’Italia. Il confronto con i dati del Censimento 2011 evidenzia in Friuli Venezia Giulia un progressivo invecchiamento della popolazione; quasi tutte le classi di età sotto i 50 anni vedono diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011.

Il comune più giovane è Pravisdomini, con una età media di 41,2 anni; quello più vecchio è Drenchia, dove l’età media è 63 anni. La popolazione presenta una struttura per età più vecchia di quella registrata a livello nazionale, evidenziata anche dalla diversa forma delle piramidi delle età. Il Friuli Venezia Giulia si conferma la seconda regione più vecchia d’Italia: il 42,4% dei residenti in regione ha meno di 45 anni (il 46,5% a livello nazionale), il 26,5% ne ha più di 64 (il 23,2% in media Italia).

Il confronto con i dati del Censimento 2011 evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione: quasi tutte le classi di età sotto i 50 anni registrano variazioni negative. I bambini con meno di 10 anni diminuiscono di 13 mila e 600 unità (-13,2%, a fronte del -11,5% dell’Italia), ma le riduzioni più consistenti si hanno nella fascia d’età 30-39 anni, in cui i residenti calano di quasi 40 mila unità (-23,9%, fronte del -17,9%) e in quella successiva, con una riduzione di 21 mila unità tra i 40 e i 49 anni (-10,6% a fronte del -6,6%). Crescono, anche se meno che nel resto d’Italia, consistenza e peso delle classi più anziane. Sono 320 mila i residenti con più di 64 anni (con un +9,3% in Friuli Venezia Giulia e +11,9% in Italia); i grandi anziani (con 85 anni e più) passano da 45 mila a 51 mila (+14,5%, +29,4% Italia).

Le variazioni nella composizione per età della popolazione del Friuli Venezia Giulia si riflettono sui principali indicatori di struttura demografica. L’età media sale da 45,5 anni del 2011 a 47,3 del 2019 (in media Italia da 43,3 a 45,2); l’indice di vecchiaia (% popolazione in età 65 e più / popolazione in età 0-14) passa da 190 a 224,1, l’indice di dipendenza degli anziani (% popolazione in età 65 e più / popolazione in età 15-64) passa da 57,8 a 62,2. Si modifica sensibilmente anche il rapporto tra la componente più anziana e quella più giovane della popolazione in età lavorativa (indice di struttura della popolazione attiva): mentre nel 2011 ci sono 137,6 residenti nella classe di età 40-64 ogni 100 residenti con età compresa fra 15 e 39 anni, nel 2019 se ne contano 158,2.La provincia di Pordenone ha la struttura demografica più giovane (età media 45,7 anni, indice di vecchiaia 184,2, indice di dipendenza anziani 59,8, indice di struttura della popolazione attiva 148,9), Gorizia e Udine una struttura intermedia, con valori degli indicatori pressoché identici (stessa età media 47,6 anni, indice di vecchiaia attorno a 230, indice di dipendenza anziani di poco superiore alla media regionale 43, indice di struttura della popolazione attiva attorno a 163). La provincia di Trieste, infine, con valori più elevati della media regionale per tutti gli, è caratterizzata da una popolazione mediamente più vecchia.Il comune più giovane è Pravisdomini, in provincia di Pordenone, con un’età media di 41,2 anni mentre il più vecchio è Drenchia, in provincia di Udine, dove l’età media sale a 63 anni. Drenchia è anche il comune più piccolo e tra i suoi 102 abitanti ne annovera 53 con 65 anni e più e solo quattro con meno di 15.

STRANIERI. Nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza straniera è aumentata dell’1,3% in media ogni anno. I cittadini stranieri risultano in crescita in provincia di Gorizia (+4,9% in media annua), Trieste (3,1%) e in misura meno rilevante a Udine (+0,6%). Calano invece in quella di Pordenone (-0,4%).

L’età media degli stranieri è più bassa di 13 anni rispetto a quella degli italiani (35,5 anni contro 48,5 nel 2019). Tra gli stranieri l’indice di dipendenza, la quota di popolazione in età non lavorativa (con meno di 15 anni o con 65 anni e più) rispetto alle persone in età da lavoro (15-64 anni), è il 30,5% mentre tra gli italiani è il 66,2%. Se ci si limita alla componente a carico in età 65 e più, i precedenti valori sono, rispettivamente, 7,9% e 47,4%.

Anche la popolazione straniera è sottoposta a un processo di invecchiamento, con un aumento dell’incidenza della popolazione di 40 anni e più, che passa dal 33,5% del 2011 al 42,3% del 2019. Nel 2019, il 65% degli stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia proviene dall’Europa, il 17,1% è originario di un paese asiatico mentre i cittadini dell’Africa e dell’America rappresentano, rispettivamente, il 13,6% e il 4,2% del totale. I cittadini rumeni sono il 23,2% del totale degli stranieri residenti e costituiscono la comunità straniera più numerosa, seguiti dagli albanesi (8,9%) e dai serbi (5,6%).

Il rapporto di genere nella popolazione straniera è eterogeneo rispetto alle varie provenienze. L’incidenza della popolazione femminile prevale tra i latinoamericani (64,6%) e tra coloro che provengono dall’Africa orientale (58,2%)

Il 39,1% della popolazione con 9 anni è più ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, il 15% la licenza elementare e il 28,5% la licenza di scuola media. Le persone con un titolo terziario e superiore sono il 14,3%. Rispetto al 2011, si è ridotta la presenza degli individui senza un titolo di studio (da 3,5% a 3,2%) o con al massimo la licenza media (da 51,0% a 43,5%). Le persone con un titolo universitario e superiore sono aumentate dall’11,6% al 14,3%.

Tra la popolazione residente di 15 anni e più le forze di lavoro sono 568 mila, circa 9 mila in più rispetto al 2011 (+1,6%). L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto alla crescita delle persone in cerca di occupazione (+22,7%), egualmente distribuite per genere. Pressoché costante, invece, il numero delle persone occupate: nel 2019 sono 517 mila, quasi mille in meno rispetto al precedente censimento (-0,1%).

Il tasso di attività è pari al 53,4%, un punto percentuale sopra il corrispondente valore dell’Italia; gli occupati rappresentano il 48,6% della popolazione di 15 anni e più contro il 45,6% della media nazionale. Sensibilmente più contenuto, invece, il tasso di disoccupazione (9% Friuli Venezia Giulia e 13,1% Italia).

ISTRUZIONE E LAVORO. Il mercato del lavoro presenta un forte squilibro di genere. Il tasso di occupazione maschile è al 56,1%, quasi quindici punti più elevato di quello femminile; il tasso di disoccupazione è pari al 7,4% e al 10,8%, rispettivamente per uomini e donne.

Al 31 dicembre 2019, tra i residenti in Friuli Venezia Giulia di 9 anni e più (1.126.871), il 39,1% ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale , il 15% la licenza elementare e il 28,5% la licenza di scuola media. Le persone con un titolo terziario e superiore sono il 14,3%: il 3,9% ha conseguito un titolo di primo livello, il 9,8% uno di secondo. I dottori di ricerca residenti in regione sono 6.145, pari allo 0,5%. Le persone analfabete rappresentano lo 0,3% della popolazione di 9 anni e più mentre gli alfabeti privi di titolo di studio sono il 2,9%.

Tra il 2011 e il 2019 il livello dell’istruzione nella regione Friuli Venezia Giulia è nettamente migliorato, in linea con quanto si registra a livello nazionale.

La presenza degli analfabeti è rimasta pressoché invariata mentre gli alfabeti privi di titolo di studio passano dal 3,2% al 2,9%. Calano sia coloro che hanno ottenuto la sola licenza elementare (da 20,1% a 15%), sia chi ha conseguito la licenza media (da 30,8% a 28,5%), a favore dei titoli di studio più alti e non obbligatori.

Infatti, cresce la quota di chi ha conseguito un diploma di scuola superiore di secondo grado, che passa dal 33,9% al 39,1%. Inoltre, i residenti in Friuli Venezia Giulia con un titolo universitario e superiore passano dall’11,6% al 14,3%. I possessori di un titolo terziario di primo livello salgono dal 2,6% al 3,9%, quelli in possesso di un titolo terziario di secondo livello dall’8,6% al 9,8%. Si tratta di variazioni rilevanti anche in termini assoluti sia per i laureati di primo livello (da 29.732 a 44.309 unità, +47,3%) che per quelli di secondo livello (da 96.641 a 110.687 unità, +16,5%).

Tutti i dati dettagliati a livello di singolo comune sono consultabili, dal 15 dicembre 2020, su tre piattaforme caratterizzate da diverse funzionalità e contenuti:

- Data Warehouse tematico dei Censimenti permanenti

- Data Browser

- Mappe GIS