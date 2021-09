Caldaie sicure aspettando il freddo

Il tema dell’utilizzo consapevole dell’energia è uno degli argomenti fondamentali quando si parla di salvaguardia dell’ambiente. Ognuno di noi può agire in questo senso anche attraverso un gesto semplice come il controllo periodico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento di case ed edifici. Prima che il freddo ci imponga il riavvio degli impianti, quindi, è buona norma effettuare i controlli. Le leggi vigenti rendono obbligatoria la manutenzione e la conduzione di tutti gli impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi e impongono un controllo periodico sia dello stato di manutenzione dell’impianto sia del rendimento di combustione del gruppo termico mediante il proprio manutentore.

Tali controlli fanno risparmiare combustibile e migliorare fino al 10% il rendimento della caldaia compensando abbondantemente i costi di manutenzione. E non bisogna sottovalutare nemmeno i vantaggi in termini di sicurezza e di minor impatto ambientale. Il responsabile dell’impianto ha il dovere di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico e precisamente provvede al controllo e manutenzione della struttura e dell’efficienza energetica.



Queste operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate. Con determinate periodicità il Rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso all’autorità competente, con il pagamento del relativo contributo, che varia a seconda del tipo e della potenza dell’impianto di riscaldamento. Gli impianti di climatizzazione estiva non sono soggetti a contribuzione. Anche il costo della visita ispettiva varia a seconda dell’impianto, in un range tra i 120 i 375 euro. L’onere della trasmissione all’ente è a carico della ditta manutentrice, mentre il contributo è in carico al responsabile impianto (in genere il proprietario) che deve corrispondere la somma al manutentore.Dal 1° gennaio 2021 in Friuli Venezia Giulia è l’Ucit srl, la società che si occupa di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici. Inoltre l’Ucit gestisce il catasto degli impianti termici della regione, l’aggiornamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli impianti, (compresi i risultati dei controlli effettuati e le comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori).Il responsabile dell’impianto che non provvede a controlli e manutenzioni è punito con una sanzione amministrativa tra i 500 e i 3.000 euro, mentre l’operatore che non redige il rapporto di controllo tecnico rischia tra i 1.000 e i 6.000 euro.Stufe e camini sotto controllo Anche per stufe e caminetti una volta all’anno è necessario procedere con la manutenzione straodinaria, che esula, cioè, dalla normale pulizia dell’interno e del vetro. Per l’intervento annuale bisogan rivolgersi a un tecnico abilitato. E’ un intervento obbligatorio per legge che comprende la pulizia della canna fumaria, la verifica della tenuta delle guarnizioni, l’asportazione di tutti i residui dalle parti interne della stufa, il controllo dell’emissione fumi e della componentistica elettromeccanica.