Calendario Codacons, uno schiaffo inaccettabile alle donne

Anche la Cisl Friuli Venezia Giulia critica duramente il caledario 2021 del Codacons, travolto dalle polemiche.

"In tempi in cui la società civile si sta battendo strenuamente e con sempre più fatica a favore delle donne, per l’affermazione di una parità di genere ancora, purtroppo, lontanissima e per contrastare quell’ondata di violenza che continua ad infiammare il nostro Paese, alimentata da una sottocultura che vuole la donna come una facile preda o un essere inferiore, il calendario del Codacons rappresenta uno schiaffo inaccettabile - si leghge in una nota della Cisl Fvg -".

"Lo è per noi della Cisl Fvg - prosegue - che da anni ci impegniamo nella nostra attività quotidiana, nelle nostre sedi, nei luoghi di lavoro, nei nostri organismi per tutelare le donne e le lavoratrici; ma lo è per tutto quel movimento civile che spinge per una società più equa e in cui le donne possano essere riconosciute per le loro capacità e professionalità e rivestire ruoli per le loro qualità, competenze, capacità.



, che ben descrive le donne di oggi: donne determinate, capaci, ricche di esperienza, chiamate ad accollarsi sulle loro spalle lavoro e famiglia, in una conciliazione spesso impossibile. Donne nude vestite della sola mascherina hanno davvero ben poco a che fare con l’obiettivo dichiarato dal Codacons di esprimere “la voglia di riscatto del Paese alle prese con la pandemia” del Covid.- sottolinea la Cisl Fvg -"."Foto come quelle pubblicate nel calendario sono certamente scatti d’autore, ma purtroppo, nel contesto proposto dal Codacons, rappresentano a nostro avviso,: un esempio di “fuori luogo” vergognosamente aggravato dall’. Che tristezza. Addirittura Miss Italia quest’anno ha rinunciato alla passerella finale in costume. Ci voleva proprio il Codacons, associazione rispettabilissima, a ripristinare un modello che non appartiene più a nessuno - si chiede la Cisl Fvg -? E c’è poco da giustificarsi dicendo cheInfine un appello: "".