Calendario eterno, Dante ha vissuto gli stessi nostri giorni

E' un avianese d'adozione, Romano Pollastri, anche se mirandolese di nascita. Ha 80 anni e dopo una vita passata in azienda, insieme al compianto fratello Gianfranco con cui ha fondato la Polmac macchine agricole poi divenuta Pollastri spazzatrici, si è dedicato ai suoi hobby. Per tenere in esercizio la mente si è dedicato, infatti, all'attività di ricerca, riuscendo a trovare soluzioni a problemi complessi. La curiosità, anni fa, è caduta su un'agenda vecchia di 28 anni, il cui calendario si adattava perfettamente all'annata in corso. Sul ripetersi cadenzato degli anni, Romano Pollastri nel 2018 ha anche scritto un libro 'Calendario eterno di 2000 anni' (Europa Edizioni), in cui spiega il metodo di lavoro, offrendo uno spunto di curiosità ai lettori. Ad esempio, lo sapevate che in cento anni, così come in mille, abbiamo 28 calendari diversi tra di loro, che ad intervalli di 28 anni, si susseguono a se stessi, in una rotazione senza fine?

E poi, che ogni 700 anni i calendari di tutto il secolo sono gemelli tra di loro?

Romano Pollastri ha così scoperto che Dante Alighieri ha vissuto gli stessi nostri giorni dovuto alla ciclicità secolare dei calendari. Insomma, a tutti gli effetti questo è l'anno del Sommo Poeta, di cui ricorrono i 700 anni dalla morte avvenuta nel 1321, anno gemello del 2021.