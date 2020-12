Calicanto, un anno sociale 'diverso'

La diversità è parte integrante di Calicanto Onlus e in questo 2020 che ci ha aperto una finestra insolita su modalità di vita che mai avremmo pensato di affrontare abbiamo trovato forme diverse di affrontare il nostro programma e stare vicini a tutti i nostri soci.

In pieno lockdown primaverile l'associazione e i suoi volontari si sono spremuti le meningi con ogni sorta di sfida digitale e social possibile che i soci hanno affrontato da soli o coinvolgendo le famiglie: dalle gare di sport a quelle di cucina o di fotografia o altre arti. Calicanto ha fatto in modo che i ragazzi non si sentissero mai soli, anche tramite una telefonata o un compito a loro assegnato.

Poi con l'estate si è fatta finalmente attività fisica insieme all'aperto recuperando vecchi giochi come il "campanon" e queste attività sono continuate fino all'arrivo dell'inverno.



La sfida più grande Calicanto la affronta da anni ed è l'integrazione tramite lo sport e l'arte, la pandemia ha certamente creato dei paletti e posto dei limiti, ma l'operato del gruppo di lavoro che segue i ragazzi associati ha infuso coesione, tenacia e pazienza.



Calicanto termina quindi il 2020 guardando con ottimismo al futuro e a nuove sfide all'insegna della comunanza e della condivisione.