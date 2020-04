Cambiamenti climatici, attenzione alta anche durante l’emergenza Covid-19

Spesso i problemi si accavallano, ed è questo il caso che stiamo vivendo adesso in cui, all’emergenza sui cambiamenti climatici, si è aggiunta quella del COVID19. E’ evidente che i problemi non risolti restano sempre da affrontare ed è con questa consapevolezza che l’Unione europea prosegue nelle azioni di mitigazioni dei cambiamenti climatici e nel monitoraggio degli stessi.

A tale proposito è in corso una consultazione online, indetta dal Comitato europeo delle Regioni (CdR), che ha lo scopo di raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese a livello regionale nell’adattamento e nella mitigazione dei cambiamenti climatici, oltre alla percezione che i cittadini hanno sull’efficacia di queste azioni.

Il questionario, disponibile dal 30 marzo2020, invita ad esprimere le proprie opinioni contestualizzandole sulla realtà locale.

Si tratta quindi di un’occasione importate per far giungere, agli organi centrali dell’Unione, le informazioni provenienti direttamente dalle persone che vivono e operano sul territorio.

Tra le domande del questionario ve ne è una che riguarda come vengono reperite le risorse per la comprensione dei cambiamenti climatici e le conseguenti azioni da intraprendere. E’ in quest’ambito che ARPA-FVG si sta adoperando, in quanto coinvolta nei prossimi progetti Interreg IT-HR, finanziati con fondi per la Coesione e lo Sviluppo Regionale, nei quali verranno affrontati diversi aspetti degli impatti dei cambiamenti climatici a livello regionale.

I tempi non sono dei più sereni, ma l’impegno profuso nel risolvere i problemi dev’essere sempre il massimo.