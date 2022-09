Cambiamento climatico, la Croce rossa si allea con Legambiente

In linea con la politica ambientale della Croce Rossa Italiana e di Legambiente e con la crescente importanza dei temi relativi ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale, è stato firmato un protocollo d'intesa a livello locale tra le due realtà associative territoriali presso la sala riunioni della CRI in Via Codelli dalle rispettive presidenti Ariella Testa e Anna Maria Tomasich.

Lo scopo dell'accordo è quello di promuovere congiuntamente progetti formativi sulle tematiche relative alla tutela ambientale attraverso seminari, conferenze e banchetti informativi, favorendo la divulgazione delle iniziative e delle campagne di sensibilizzazione promosse nel territorio goriziano. Attraverso i Volontari di CRI e Legambiente Gorizia APS, con l'utilizzo della rete social, si cercherà di aumentare la conoscenza - in particolare nelle fasce più giovani - sulla riduzione dei rischi da disastro idrogeologico e dalle conseguenze sempre più gravi dei cambiamenti climatici, nonché sulle conseguenti crisi umanitarie.

Nell’occasione dell’incontro sono state comunicate le date indicative degli appuntamenti dell’immediato futuro: il 21 ottobre e il 6 novembre “Puliamo il Mondo” mentre il 21 novembre la “Festa dell'Albero”. Si tratta di azioni concrete che coinvolgeranno anche la cittadinanza per testimoniare un impegno sempre più crescente riguardo alle tematiche di carattere ambientale. Ogni anno su tutto il territorio nazionale si impegnano oltre 350.000 volontari in mille città per ripulire mediamente 3000 aree urbane ed extra-urbane dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

In sintesi gli obiettivi della campagna “Puliamo il Mondo” sono la protezione e la salvaguardia della natura, avere città più pulite e più vivibili, riappropriarsi del territorio e sviluppare un cambiamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente.