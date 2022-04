Cambio al Comando del Norm di Sacile

Cambio al Comando del Norm dei Carabinieri di Sacile. Al luogotenente Massimo Zuin, congedatosi nel mese di marzo, è subentrato il luogotenente Bernardo Muratori, già Comandante dell’Aliquota Radiomobile di Sacile. Muratori è Ispettore di grande esperienza e profondo conoscitore d’area avendo, nel corso della sua carriera, prestato servizio nelle Stazioni di Mogliano, Aviano e Meduno.

Da comandante dell’Aliquota Radiomobile per 12 anni si è distinto per capacità investigative, portando a termine diverse indagini tra cui l’ultima in odine di tempo è stata l’operazione ‘Belua’, conclusa lo scorso anno con arresti di cittadini italiani e nigeriani nonché la denuncia di altre persone accusate di spaccio di stupefacenti, anche a favore di minori, e la segnalazione alle Prefetture competenti di svariati assuntori.

Muratori è stato sostituito alla guida della Radiomobile dal maresciallo capo Ilario Zille, già effettivo al reparto, Ispettore di provata esperienza e conoscenze del territorio, avendo già prestato servizio alla Tenenza di Oderzo e nella Stazione di Caneva. Il cambio ai vertici del Nucleo Operativo e Radiomobile si pone su una linea di continuità rispetto alla precedente gestione, nel segno della presenza sul territorio e della vicinanza ai cittadini.