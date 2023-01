Cambio al comando delle Fiamme gialle di Spilimbergo

Da inizio 2023, il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Spilimbergo ha un nuovo comandante. Il luogotenente Cariche Speciali Salvatore Maimone ha ceduto la guida al Luogotenente Cristian Callegaro.

Il Comandante provinciale, colonello Davide Cardia, nel ringraziare il Luogotenente Maimone per l’attività svolta nei lunghi anni al Comando del Reparto, nel corso dei quali sono stati conseguiti lusinghieri risultati di servizio, formula al Luogotenente Callegaro i migliori auguri di buon lavoro per l’assunzione del prestigioso incarico di Comandante delle Fiamme Gialle nel presidio della città del mosaico.

Maimone, dopo quasi 40 anni di servizio, è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età. Il Luogotenente Cristian Callegaro subentra nel Comando dopo aver già prestato servizio nella Tenenza di Spilimbergo, quale Comandante della Sezione Operativa. Al suo attivo figurano importanti incarichi operativi nell’ambito di altri Reparti del Corpo, fra i quali la Tenenza di San Daniele del Friuli che ha retto per otto anni, maturando significative esperienze nel contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria.