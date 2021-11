Cambio al vertice della 'Pozzuolo del Friuli'

Si è svolta alla Caserma Montesanto di Gorizia, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, la cerimonia militare di avvicendamento al Comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Al generale di Brigata Filippo Gabriele è subentrato il generale di Brigata Massimiliano Stecca, proveniente dal Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito.

Alla cerimonia militare hanno presenziato il Comandante della Divisione Vittorio Veneto, generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, il Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi e il Sindaco Rodolfo Ziberna.

Il generale di Brigata Gabriele, al Comando della Pozzuolo del Friuli dall’11 settembre 2020, ha ripercorso le attività operative e addestrative che in quest’anno di comando hanno interessato la Brigata e i propri Reggimenti: dalle attività connesse con il mantenimento e consolidamento della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare, all’approntamento per l’impiego in teatro di operazioni estero, il cui Campo di Amalgama si è concluso in Sardegna il 23 ottobre e all’esercitazione di Gruppo Tattico pluriarma “Dandolo 2021”, svoltasi sempre in Sardegna il 28 ottobre; dall’operazione “Strade Sicure”, che vede tuttora impegnate le unità dipendenti, alle attività in supporto delle Autorità sanitarie per fronteggiare l’emergenza Covid.

Il generale Gabriele ha, inoltre, ricordato l’importante esercitazione interforze e multinazionale “Bison Counter 21”, conclusasi il 9 novembre scorso in Sardegna, che ha visto il Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” operare quale Officer Directing the Exercise (ODE) della più grande e rilevante esercitazione Counter – Improvised Explosive Device (C – IED) in Europa. L’Esercitazione “Bison Counter 21” è stata organizzata sotto l’egida dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) con il coinvolgimento dei 10 Stati membri: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Slovenia, Spagna e Svezia e due partner esteri, Norvegia e Stati Uniti.

Il generale Gabriele ha ringraziato sentitamente lo staff del Comando e tutto il personale della Brigata per la serietà e l’abnegazione con cui hanno operato negli ultimi quattordici mesi, conseguendo tutti gli obiettivi operativi e addestrativi assegnati alla Grande Unità. È stato un anno intenso che ha consolidato il ruolo della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” nell’ambito della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare con la prosecuzione delle specifiche attività addestrative ed esercitative, nonché dei corsi di qualifica anfibia di tipo “Alfa”, “Bravo” e “Charlie” per il personale del Comando Brigata e di tutte le Unità dipendenti inserite nel Capability Basket.

Per il generale di Brigata Stecca, 82° Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, è un ritorno nei ranghi, avendo già percorso tutte le tappe della propria vita operativa presso il Reggimento Lagunari “Serenissima”, di cui è stato il 48° Comandante.

La “Pozzuolo del Friuli” ha alle proprie dipendenze: il Reggimento Lagunari “Serenissima” di Venezia, il Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) di Palmanova, il Reggimento Artiglieria terrestre a Cavallo “Voloire” di Vercelli, il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, il Reggimento Logistico “Pozzuolo del Friuli” di Remanzacco e il Reparto Comando e Supporti Tattici “Pozzuolo del Friuli” di Gorizia. Alle dipendenze della Brigata opera anche il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova.