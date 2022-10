Cambio alla guida dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

Avvicendamento del comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine. Lunedi 31 ottobre, il maggiore Lorenzo Pella lascerà la guida del reparto specializzato nella prevenzione e repressione dei reati commessi in danno del patrimonio culturale dopo sei anni trascorsi nel capoluogo friulano a favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Trento Alto Adige.

Istituito nel 2016 presso una sede di proprietà del Comune di Udine, in questi anni il Nucleo TPC di Udine si è occupato con successo del recupero di beni culturali illecitamente sottratti sia ai danni di privati che di enti pubblici ed ecclesiastici. L’attività di contrasto tipica del particolare settore di intervento non si è limitata ai confini nazionali tanto che, in molti casi, i recuperi delle opere d’arte hanno riguardato anche altri Paesi. Il maggiore Pella andrà ad assolvere ad altro incarico presso il Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Viale Venezia.

Al suo posto il comando sarà assunto dal capitano Alessandro Volpini giunto in città dalla provincia di Varese. 49 anni, originario della provincia di Rovigo, il capitano Volpini aveva precedentemente comandato la Compagnia Carabinieri di Luino e, ancor prima, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Conegliano.

Stamattina, presso l’ufficio del sindaco Pietro Fontanini, i due Ufficiali hanno portato il saluto al primo cittadino e all’amministrazione comunale in un incontro a palazzo d'Aronco. "Al nuovo comandante faccio gli auguri di buon lavoro, in un settore importante e delicato come quello della tutela del patrimonio artistico del nostro Friuli" ha concluso Fontanini al termine dell'incontro.