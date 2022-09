Cambio alla guida dei Carabinieri provinciali di Pordenone

Dopo quattro anni al comando dei Carabinieri di Pordenone, il colonnello Luciano Paganuzzi è stato trasferito al Comando Legione Carabinieri Liguria di Genova, dove ha assunto l’incarico di Capo Ufficio Personale. Al suo posto, si è insediato ieri il tenente colonello Roberto Spinola, 45 anni, originario di Gallipoli, nel Salento.

Spinola ha seguito la propria vocazione militare fin da giovanissimo, frequentando la Scuola militare Nunziatella di Napoli. Dopo aver conseguito la maturità scientifica nel prestigioso collegio militare, ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia di Modena e, a seguire, la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, laureandosi in Giurisprudenza all’Università La Sapienza.

Il tenente colonello ha rivestito il suo primo incarico di comando al 3° Battaglione Mobile (ora Reggimento) “Lombardia”, in seno alla Compagnia di Intervento Operativo. Dal 2002 al 2005 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio, in Provincia di Bergamo. Poi, fino al 2013, ha retto il Comando di due Compagni, a Cassano d’Adda (MI) e a Pozzuoli (NA).

Dal 2013 al 2019, ha ricoperto due incarichi di Stato Maggiore (Ufficiale addetto in Sala Operativa e Capo Sezione presso l’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali) al Comando Generale dell’Arma in Roma. Trasferito a Taranto, ha inoltre retto il comando del Reparto Operativo del locale Comando Provinciale per quattro anni (2018-2022).

L’Ufficiale ha anche conseguito una laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna all’Università di Roma Tor Vergata, nonché un master internazionale in Alta Direzione all’Università degli Studi di Bari.