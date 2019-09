Cambio alla guida della Capitaneria di Monfalcone

Dopo due anni al Comando della Capitaneria di Porto di Monfalcone, il Capitano di Fregata Maurizio Vitale lascerà l’incarico venerdì 6 settembre. In servizio nella Guardia Costiera dal 1994, Vitale ha prestato servizio in diverse sedi tra le quali la Direzione Marittima di Napoli, le Capitanerie di Porto di Vibo Valentia, Imperia, Torre del Greco, Salerno e come Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli. Aveva assunto il Comando della Capitaneria di porto di Monfalcone il 15 settembre 2017. Dal 7 settembre assumerà un nuovo incarico a Roma al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Sarà sostituito dal Capitano di Fregata Giovanni Nicosia, classe 1971, che proviene dalla Capitaneria di porto di Savona dove ha svolto l’incarico di Capo Servizio Sicurezza della navigazione e portuale. Nel suo passato ha svolto gli incarichi di Comandante del porto di Pantelleria, docente di Ricerca Operativa presso l'Accademia Navale di Livorno, conferenziere del programma di training per funzionari del Ministero dei Trasporti della Turchia, componente della commissione d’esame, presso la Camera di Commercio di Savona, per l’esercizio dell’attività di mediatore marittimo. Ha anche fatto parte dei gruppi di lavoro per la revisione degli organici della Guardia Costiera, sia a livello nazionale che regionale ed ha recentemente collaborato col Ministero dell’Ambiente in occasione dell’ispezione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima al sistema nazionale dei controlli sull’inquinamento dell’aria proveniente dalle navi.

Sposato con un figlio, è laureato in ingegneria gestionale, abilitato ai controlli di sicurezza sulle navi mercantili ed è formatore in antinfortunistica e ambiente per il Ministero della Difesa. La cerimonia del passaggio di consegne si svolgerà venerdì alle 9 nel giardino prospiciente la sede della Capitaneria di porto di Monfalcone, alla presenza del Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia, Contrammiraglio Luca Sancilio e delle locali Autorità civili, religiose e militari.