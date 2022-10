Cambio alla guida della Capitaneria di Porto di Trieste

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha incontrato questa mattina, assieme all'assessore regionale alle Sicurezza Pierpaolo Roberti, l'attuale direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante della Capitaneria di porto di Trieste contrammiraglio Vincenzo Vitale, che a breve lascerà Trieste per assumere la guida del IV Reparto mezzi navali al Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle Infrastrutture, e il suo successore, il capitano di vascello Luciano Del Prete.

Nel corso dell'incontro il governatore ha ringraziato l'ammiraglio Vitale per il lavoro svolto e per il rapporto instauratosi tra la Regione e la Capitaneria di porto, sia in occasione di eventi sia durante situazioni critiche come la crisi pandemica.

"Una forte collaborazione tra le istituzioni, come quella esistente in Friuli Venezia Giulia, è fondamentale per garantire la buona riuscita dell'azione amministrativa, che si traduce poi in ricadute positive per i cittadini e la comunità. Nel caso della Guardia costiera il rapporto con la Regione è sempre stato ottimo e sono certo che continuerà a essere così" ha spiegato Fedriga.

Fedriga e Roberti, dopo essersi complimentati con entrambi gli ufficiali superiori per le rispettive assegnazioni, hanno consegnato loro alcuni presenti rappresentativi della Regione Friuli Venezia Giulia.

Anche il Prefetto Annunziato Vardè ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo Direttore Marittimo e il Comandante uscente. Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, il Prefetto ha ringraziato il Contrammiraglio Vitale per l’ottimo lavoro svolto durante la sua permanenza a Trieste a vantaggio delle attività del Porto, uno dei più importanti d’Italia e del Mediterraneo, e ha dato il benvenuto al nuovo Comandante, che assumerà formalmente l'incarico il 21 ottobre.

Nell’occasione, il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’elevata professionalità degli Ufficiali della Marina di stanza a Trieste e il proprio plauso per la costante collaborazione assicurata alla Prefettura da tutto il personale della Capitaneria di porto, dicendosi sicuro del prosieguo della proficua reciproca collaborazione.