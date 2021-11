Cambio capelli, cambio vita. Ma con stile

Uno dei dettagli più importanti per le donne sono i propri capelli, simbolo di femminilità. Secondo una ricerca condotta da Doxa-Plantur, infatti, l'attenzione per la chioma interessa alla donna più della propria forma fisica.

Ecco che, dopo esserci occupati dell'abbigliamento, è arrivata l'ora di dare uno sguardo ai tagli di capelli che saranno di tendenza in questo autunno inverno 2021-2022.

Un caposaldo dello scorso anno è stato il caschetto abbinato alla frangia e non sembra un taglio destinato a tramontare, anche se, in questo inverno, cambierà modo di presentarsi. Non lo vedremo più liscissimo e pari abbinato ad una folta frangia ma scalato e spettinato con una frangetta mossa a tendina. Una pettinatura resa celebre anche grazie a HoYeon Jung, protagonista di 'Squid Game', serie che sta ora spopolando in tutto il mondo.

Anche la frangia, dunque, si riconferma protagonista di questa stagione, in tutte le sue forme e misure: riccia e ariosa, piena e dritta, geometrica, a tendina o lunga a ciuffo. Ideale da abbinare non solo al caschetto – 'bob' all'inglese - , ma anche a capelli extra lunghi.

Tra le tendenze imperdibili, infatti, ci sono i tagli lunghissimi e liscissimi, capaci di dare verticalità alla chioma ed esaltare la figura; da abbinare a una riga centrale o all'intramontabile frangia, che deve essere rigorosamente lunga, quasi a coprire gli occhi. L'icona a cui ispirarsi per questi tagli? Ovviamente Naomi Campbell, che ci riporta direttamente alle sfilate degli anni 2000.

Anche i capelli ricci ispirati agli anni '80, con un gioco di volumi e scalature, conquisteranno la stagione più fredda dell'anno.

Le chiome monocromatiche avranno un grande successo e i colori di maggiore tendenza saranno: nero ebano, biondo nordico, mogano, castano cioccolato e biondo rame; per rendere il colore ancora più intenso e cremoso si potranno anche sfumare le lunghezze in maniera naturale.

Dedicati a chi non ha paura di osare, tra le ultime novità, anche i bicolore. Di tendenza, infatti, la chioma divisa a metà con colori a contrasto tra loro. Look molto amato anche dalle star come Dua Lipa, che ha contrapposto una base nera a un biondo molto chiaro, o Billie Eilish, che ha tinto di verde solamente le radici, lasciando le lunghezze castane.

Infine, in tema acconciature, per i capelli medio-lunghi vengono premiati i raccolti. Protagonista la coda bassa e morbida, dall'aria elegante e romantica, magari abbinata a ciocche frontali libere che incorniciano i lineamenti del volto. Ispirati alla libertà e alla leggerezza anche le trecce a spiga e gli chignon.

Per i capelli corti o i bob, invece, una semplice riga centrale e qualche onda sulla parte finale dell'acconciatura, alleggerirà i capelli e li renderà delicati e romantici.