Camminare e riflettere sui diritti di ogni donna. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che ricorre il prossimo 25 novembre, l’Amministrazione Comunale di Verzegnis in collaborazione con l’associazione Aps Reset unisce all’iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne e sull’importanza della cultura del rispetto e delle pari opportunità, un’attività di promozione della salute da svolgere da soli o in gruppo che si concluderà con un momento di riflessione collettiva.



Nucleo centrale della proposta è il tracciato “10 mila passi di salute” da poco istituito a Verzegnis, un percorso di complessivi 3,5 chilometri che parte dal campo sportivo, attraversa la frazione di Villa, sale in località Mazéit e si conclude a Chiaulis all’altezza dell’ex latteria. La camminata, lungo la quale – per l’occasione – saranno posizionati alcuni contenuti estratti dalla Carta dei Diritti delle Donne, potrà essere percorsa individualmente a partire dal 25 novembre (“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”) e fino al 5 dicembre, avendo cura di registrare l’attività mediante un app gratuita di facile utilizzo che monitora il tracciato e i tempi di percorrenza.



I partecipanti che avranno completato l’itinerario nel più breve tempo o che lo avranno percorso più volte, saranno premiati nel corso della camminata collettiva alla quale prenderanno parte anche gli amministratori locali in programma domenica 5 dicembre dalle ore 14. Nell’occasione sarà inoltre illustrata l’attività del centro antiviolenza Voce Donna Onlus di Tolmezzo.Sul significato dell’iniziativa, interviene l’assessore comunale alle pari opportunità Lorena Paschini: "Abbiamo voluto dire anche noi "Stop alla violenza" organizzando questa camminata per far sentire che l'Amministrazione Comunale è sempre presente e disponibile per ogni contatto, anche perché spesso la violenza ha le chiavi di casa...".Per informazioni e modalità di partecipazione alle iniziative consultare il sito