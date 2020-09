Camminata per la Terra con Fridays for Future ed Extinction Rebellion

Fridays for Future Carnia ed Extinction Rebellion Fvg, sabato 12 settembre, animeranno la Camminata per la Terra, in programma sul Troi di San Pieri che porta dal parcheggio di via Fielis, a Zuglio, fino al Plan de Vincule, ai piedi della pieve matrice di San Pietro.

La camminata, che prenderà il via alle 14.30, è aperta a tutti, in particolare ai giovani.

Durante la salita, saranno proposti alcuni spunti per la riflessione e il confronto sull’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e sul Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, “tra spiritualità e impegno sociale di fronte alla crisi ecologica e climatica”.

All’arrivo, previsto per le 16.30, si svolgerà un momento conviviale alla Polse di Cougnes. La Camminata per la Terra si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina propria.



Nell'organizzazione sono coinvolte tutte le realtà che hanno contribuito a stilare il programma di iniziative proposte in Carnia in occasione del Tempo del Creato, che va dal 1° settembre al 4 ottobre. All'Arciconfraternita dello Spirito Santo Pieres Vives di San Pietro in Carnia, al Circolo culturale fotografico carnico, al gruppo Beni collettivi della Carnia e alla Polse di Cougnes, quest'anno, si sono uniti anche l'Ufficio Ecumenismo, il Centro Missionario e la Caritas dell'Arcidiocesi di Udine.Grazie a queste realtà viene proposta, in un duplice allestimento,, che presenta i contenuti più pregnanti dell'enciclica Laudato si' sulla "cura della Casa comune".Fino al 13 settembre sarà visitabile presso la Cappella ecumenica della Polse di Cougnes (nei pressi della Pieve di San Pietro), con orario continuato dalle 9 alle 18 di tutti i giorni e con la possibilità di arricchire la visita con la salita a piedi da Zuglio, percorrendo il Sentiero di San Pietro con le Laudi di San Francesco.Grazie alla collaborazione del Museo carnico, l'esposizione sarà successivamente allestita presso Casa Gortani, a Tolmezzo (in via del Din 6). In tale sede, sarà visitabile dal 15 settembre al 4 ottobre, negli orari d'ufficio del "Bim", ovvero 8-13 e 14-17 dei giorni feriali (eccettuati mercoledì e venerdì pomeriggio e il sabato).