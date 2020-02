Campagna contro le truffe agli anziani

Ieri sera, il Commissario della Polizia di Stato Mara Lessio ha tenuto un incontro nella sede dell’Associazione Nazionale Artigiani Pensionati di Udine sul tema “La sicurezza dei cittadini e in particolare i consigli utili contro truffe e furti a danno di persone anziane”, nell’ottica di una campagna di prevenzione che la Questura di Udine rivolge alla cittadinanza. Alla serata hanno partecipato una cinquantina di soci.

In particolare è stata illustrata la figura del truffatore e sono stati suggeriti consigli utili e un vademecum per evitare il più possibile i furti e i raggiri; presenti anche le indicazioni sui comportamenti da tenere quando ci si assenta e quando si è in casa, quando ci si muove a piedi o con i mezzi pubblici e quando ci si reca in banca, negli uffici postali o negli esercizi pubblici. Da ultima è stata sottolineata l’importanza di chiamare subito le Forze dell’Ordine quando si avverte un pericolo.