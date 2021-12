Campi elettromagnetici, in Fvg nessuno sforamento

Arpa Fvg ha pubblicato il bollettino mensile sul monitoraggio del campo elettromagnetico in prossimità degli impianti di telefonia mobile del Friuli Venezia Giulia. Nel mese di novembre 2021 i tecnici Arpa hanno effettuato 164 misurazioni: 29 nell'ex provincia di Gorizia, 68 nel Pordenonese, 29 nell'ex provincia di Trieste e 38 nell’area udinese. Nelle misure effettuate non sono emerse situazioni di criticità in alcun sito.

Nel corso del mese di novembre, inoltre, l’agenzia ha formulato anche 45 pareri preventivi sulle stazioni radio-base per la telefonia mobile, di cui 28 per gli impianti con tecnologia 5G.

