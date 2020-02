Campioni dello sport, chef e vip in campo per Ema

KSS, tre semplice lettere che nascondono il nome di una malattia terribile, la sindrome di Kearrns-Sayre, una malattia mitocondriale così rara che, in una forma speciale, al mondo sono solo in tre a soffrirne. Uno di questi è Emanuele Spessotto, 17enne friulano che, da quasi un anno, è inchiodato a un letto della terapia intensiva della cardiochirurgia di Udine. Ed è proprio per Ema, questo il soprannome che tutti i suoi amici usano, molte personalità e vip, italiani e internazionali, si stanno mobilitando.

Il 20 marzo alle 20 all’hotel La di Moret di Udine si terrà una cena di beneficenza con lo scopo di sostenere l’associazione Mitocon che, da più di dieci anni, si batte per mettere in rete in Italia e all’estero le persone affette da malattie mitocondriali, le famiglie, i medici e i ricercatori impegnati nello studio di queste patologie. L'evento è organizzato da chef Kevin Gaddi con il supporto di London Television Network. Presentatori della serata saranno Igor Pezzi presentatore storico del Telegiornale di Tele Londra e Stefano di Giovanpietro da Dazn.

Molti i volti noti che hanno aderito, riservando posti a sostegno di Emanuele. In prima linea ci sono, infatti, i giocatori dell'Apu Udine e una delegazione del Pordenone Calcio insieme all’Udinese, tra cui anche vecchie glorie come Di Natale, Bertotto, Amoroso e Calori. Anche molte personalità della politica, dalla Regione al Comune di Udine, si sono mosse a sostegno di Emanuele e saranno presenti il 20 marzo.

Non mancherà poi una folta rappresentanza di artisti italiani e internazionali: attesi infatti volti noti dello schermo come Vittorio Sgarbi, Damiano Er Faina da Temptation Island, Sergio Galantini da La sai l’ultima, Fabrizio Nonis star della Prova del Cuoco, i Seewords reduci dal successo di X-Factor, Andy Bellotti imitatore e trasformista, Pietro Ubaldi, Elisa e infine la star internazionale Jack Shepherd con il suo tributo ad Ed Sheeran riconosciuto in Europa come il migliore a livello internazionale, che gli è valso il National Tribute Music Awards 2019 come best male artist.

“L’idea - spiega Kevin Gaddi - nasce dalla voglia di aiutare nelle cure un ragazzo che è talmente speciale e forte che la vita lo ha messo davanti a una malattia rara che molti neanche conoscono. Ed è proprio la sua forza che tutti noi dobbiamo sostenere. La collaborazione poi con Mirko Ricci, già organizzatore di molti Guinness World Record, ha dato il via a una serie di collaborazioni nazionali e internazionali che hanno reso questo progetto vero e intenso. Inoltre, questa cena viene realizzata grazie all’impegno di molti ristoranti che si sono uniti per presentare ognuno un suo piatto speciale: oltre ai 'padroni di casa' di La di Moret, Castello Formentini, La trattoria da Nando, la Federazione italiani cuochi, Ristorante Ancona2 e, direttamente da Londra, il Gola Restaurant di Aaron Rutigliano scelto anche da Alessandro Borghese per la sua puntata londinese di 4 ristoranti".

"Un sostegno molto importante all’iniziativa è stato data inoltre da Antonio Maria Bardelli e Gianfranco Ingenito che hanno dimostrato una sensibilità straordinaria verso il caso di Emanuele Spessotto", conclude Gaddi.

La lista degli ospiti e artisti presenti all’evento è in continua evoluzione e molti altri sicuramente saranno presenti il 20 marzo a La Di Moret. Molti anche gli sponsor a sostegno di questo progetto: Officina Tipografica, Sicurgroup, Ccg Coworking Consulting Group e Ronco dei Tassi, Gp Eventi, Nice Car Auto.

Durante la serata saranno battuti all’asta molti oggetti sportivi e non donati proprio dai vip presenti. Tutti quelli che vorranno partecipare e sostenere Emanuele potranno chiamare il 3420456332 o scrivere alla mail kevin.gaddi1988@gmail.com

Chi non potrà presente, ma desidera comunque aiutare Emanuele nella sua battaglia potrà farlo donando a Mitocon Onlus IBAN: IT97V0200805248000010974114 BIC/SWIFT: UNCRITM1B70 - Banca Unicresdit viale Trastevere 213, Roma (00153).