Campoformido celebra la festa degli alberi

Il Comune di Campoformido ha celebrato anche ques'anno la Giornata degli Alberi. L’Amministrazione Comunale ha consegnato una piantina arborea amica delle api per ogni bambina/o nata/o negli anni 2019 e 2020. La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio all'ex scuola elementare in via De Amicis 2.

"Quest'anno, nel rispetto delle regole anti-Covid, hanno abbiamo deciso organizzare questa iniziativa in occasione della Giornata degli Alberi e poiché dal 2019 l'Amministrazione ha avviato il progetto 'Campoformido, comune amico delle api', la pianta sarà individuata tra le specie mellifere nell'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e gli altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari", spiegano dal Comune.

"Grazie alla gentile collaborazione della Pro Loco di Campoformido, del Gruppo Alpini di Campoformido e dell'Associazione Arma Aereonautica di Campoformido, si è festeggiata l’iniziativa consegnando la piantina alle bambine e ai bambini nati nel 2019 e nel 2020".

Il Sindaco Erika Furlani ha accolto i partecipanti portando il saluto dell'Amministrazione di Campoformido ed evidenziando le iniziative a favore di scuola e famiglia con i diversi investimenti a favore degli immobili scolastici realizzati grazie anche al sostegno dell'amministrazione regionale. È, quindi, intervenuto il consigliere regionale Mauro Bordin che ha portato i saluti del Consiglio regionale e i complimenti al comune di Campoformido, ricordando la nuova legge regionale sulla famiglia e evidenziando “gli sforzi importanti che tutti insieme dobbiamo fare per combattere la denatalità e dare un futuro al nostro Paese”.

Gradita sorpresa è stato il messaggio che il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha voluto inviare: “L'attenzione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile sono temi centrali dell'Amministrazione regionale come il sostegno alle famiglie e ai giovani, quindi trovo particolarmente azzeccata l'idea del Comune di Campoformido di donare ai nuovi nati del 2019 e 2020 una piantina mellifera, amica delle api” ha sottolineato nel suo messaggio.

Il vicesindaco Christian Romanini ha poi ricordato l'attenzione che l'amministrazione sta riservando all'ambiente, in particolare nello sviluppo del progetto Comune amico delle api: “Quest'anno abbiamo consegnato e messo a dimora oltre trecento alberi e arbusti amici delle api alle bambine, ai bambini, alle alunne e agli alunni delle scuole medie e alle associazioni” ha evidenziato Romanini. “Inoltre stiamo lavorando per la promozione del Parco comunale del Cormôr tra Basaldella e Villa Primavera e a breve inizieranno i lavori di allestimento del centro visite nel Mulino di Basaldella, sempre in collaborazione con l'Università degli studi di Udine e il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine”.

"Dobbiamo ringraziare il presidente Fedriga per il messaggio di saluto inviato ai partecipanti; il consigliere Bordin per essere intervenuto personalmente; la sottosegretaria Vannia Gava per il messaggio di saluto inviato; il vivaio regionale Pascul di Tarcento per aver fornito le piantine mellifere; l'Università degli Studi di Udine partner del progetto Comune amico delle api;

il presidente del Consorzio Apicoltori di Udine Luigi Capponi per il suo intervento; l'Associazione Proloco Campoformido Aps, il Gruppo Alpini Campoformido e l'Associazione Arma Aeronautica Campoformido per il supporto logistico e organizzativo;

il circolo culturale fotografico Grandangolo di Campoformido per le foto. Infine ringraziamo in particolare le bimbe e i bimbi e le loro famiglie per aver accettato l'invito con la speranza che crescano anche loro amici degli alberi e delle api” hanno concluso Furlani e Romanini.

Nella foto: da sinistra, il vicesindaco Romanini, il consigliere Bordin, il sindaco Furlani e il presidente del consorzio apicoltori di Udine Luigi Capponi