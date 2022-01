Giovedì 27 gennaio Campoformido celebra la Giornata della Memoria, che ricorda l'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Questa ricorrenza è riconosciuta dalle Nazioni Unite e viene ufficializzata anche in Italia dal 2001, dopo l'approvazione del Parlamento nel 2000 del disegno di legge volto a riconoscerla.

L'appuntamento è alle scuole medie con un laboratorio di Giusy Mondani, illustratrice e autrice di due volumi dedicati al tema della Shoah.



I due libri, “Gli occhi di nonna Liliana” dedicato a Liliana Segre, che bambina è sopravvissuta alla deportazione nazista, e “Tutto è cambiato perfino la neve” che racconta la storia straordinaria di Irena Sendler, giovane infermiera che durante l'occupazione nazista riuscì, con mille espedienti, a far uscire dal ghetto di Varsavia oltre 2500 bambini, salvandoli dai campi di concentramento.

L'Autrice presenterà durante la mattinata i suoi libri agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Campoformido, in particolare con dei laboratori didattici per le due classi prime.



“Quando abbiamo contattato Giusy Mondani per organizzare un evento per la Giornata della Memoria ci ha informati che stava verificando con la prof.ssa Elisabetta Borghello, insegnante di storia e geografia alle medie” spiegano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini che segue il referato alla cultura“Abbiamo così deciso di sostenere l'iniziativa e donare i due volumi a tutti gli studenti che parteciperanno al suo laboratorio perché riteniamo che sia dovere delle istituzioni passare il testimone alle giovani generazioni affinché le tragedie del Novecento non si ripetano. Ringraziamo l'autrice Giusy Mondani, nostra concittadina, che da anni si dedica con impegno a questa causa e alla nostra comunità, e CulturaNuova per il sostegno”.Giusy Mondani nasce a Lodi nel 1977. Dopo il diploma di maturità artistica, consegue la laurea in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano. Da diversi anni vive a Campoformido con il marito e i tre figli.“Il tema della 'memoria' mi vorticava nella testa e nel cuore tanto da farmi dire: cosa posso fare io in prima persona, per fare in modo che questa memoria non si perda?” spiega Giusy Mondani “Ecco che ha iniziato a nascere in me l'idea di creare libri illustrati in cui il tema forte fosse trattato in modo semplice (testo) e immediato (illustrazioni) per essere compreso dai bambini attraverso un racconto emozionale più che storico”.Dice di lei Carlo Sala della Commissione didattica di Gariwo di Milano (Giardini dei Giusti di tutto il mondo) “Noi tutti lettori, piccini e grandi, attraverso i disegni di Giusy Mondani conosciamo un’elegante bellezza del bene possibile che sconfigge l’orrore del male estremo dell’odio contro l’ebreo, l’altro di allora e l’altro di turno oggi per chi rovescia sul diverso le difficoltà del presente”.