Campoformido, cominciate le operazioni di abbattimento del cedro

Sono iniziate stamattina le operazioni di abbattimento del cedro in piazza a Campoformido. Le operazioni hanno preso il via nel cantiere per la realizzazione della rotonda in via di realizzazione tra ss13 e via Basaldella, via de Amicis e via Mazzini. Il cedro, prima di decidere per l'abbattimento, è stato oggetto di analisi da parte del Tecnico specialista degli alberi monumentali Andrea Maroè che aveva evidenziato come, a causa di cattive potature realizzate nel passato, fosse stata deturpata l’estetica della chioma. Non ha poi aiutato nemmeno l’installazione di una centralina del metano in corrispondenza delle radici, pertanto l’albero non è potuto rientrare tra quelli monumentali. Una sorte segnata, insomma, nonostante il prodigarsi dell'amministrazione guidata dal sindaco Erika Zuliani per salvarlo e la raccolta di firme di cittadini per scongiurare l'abbattimento.