Campoformido, manutenzione al parco Afds di Basaldella

L'amministrazione comunale di Campoformido sta eseguendo un intervento di manutenzione straordinaria nel parco Afds di Basaldella, in piazza IV novembre.

Il primo intervento è stata la sostituzione dei pali dell'illuminazione con nuovi 28 punti luce per un totale di circa 28mila euro. Attualmente si sta procedendo alla sostituzione dei giochi per bambini e infine ci sarà un ulteriore intervento con il rifacimento del manto in asfalto della pista ciclabile per ulteriori 50mila euro.

“Abbiamo provveduto alla sostituzione di tutti i pali, migliorando così il decoro e la sicurezza dell'area” spiegano il sindaco di Campoformido Erika Furlani e l'assessore ai lavori pubblici Adriano Stocco. “Si tratta di un'area molto importante e che aveva necessità di un intervento profondo che stiamo realizzando con fondi propri del bilancio comunale: giovedì 4 agosto approveremo il conto consuntivo e riusciremo a destinare ulteriori specifiche risorse per questa manutenzione straordinaria che si concluderà col il rifacimento del manto della via ciclabile”.