Campoformido rende omaggio a Baden-Powell

Con Delibera giuntale n. 7 del 31 gennaio, l'Amministrazione comunale di Campoformido ha intitolato il "Sentiero Lord Robert Baden-Powell" (22 febbraio 1857 - 8 gennaio 1941), fondatore dello scoutismo mondiale, all'ingresso Ovest del Parco Comunale del Cormôr a Villa Primavera, in fondo a Viale delle Rose.

Dal 1996 è attivo il Gruppo Scout Udine 2 "don Nico Sabot", affiliato alla Federazione Scout d'Europa che iniziò l'attività proprio in una sede a Villa Primavera. Oggi pur essendosi trasferito, il gruppo Scout Udine 2 "don Nico Sabot" mantiene un forte legame con Campoformido contando tra i suoi componenti diversi Lupetti, Coccinelle, Guide, Esploratori, Scolte, Rover e Capi nostri concittadini dagli 8 anni fino all'età adulta che vivono questa esperienza con le rispettive famiglie.

Dall'ultimo censimento 2022, gli affiliati al Gruppo Udine 2 “don Nico Sabot” residenti a Campoformido sono:

fascia 8 - 11 anni: 4 Coccinelle (femmine) su 11 totali, 4 Lupetti (maschi) su 14 totali.

fascia 11 - 16 anni: 6 Guide (femmine) su 21 totali, 4 Esploratori (maschi) su 22 totali.

fascia 16 - 21 anni: 2 Scolte (femmine) su 11 totali, 2 Rover (maschi) su 7 totali.

Totale ragazzi a Campoformido 22 su 84 (26,19%). Capi responsabili 2 su 28.

Totale iscritti (tra ragazzi e capi) a Campoformido 24 su 112 (circa il 21,43% sono quindi residenti in Comune di Campoformido).

A questi numeri si aggiungono le rispettive famiglie degli scout attivi, ma anche le altre famiglie di Campoformido che in questi oltre 25 anni hanno partecipato all'attività del Gruppo Scout FSE “Udine 2 – don Nico Sabot”.

Durante un breve, ma sentito incontro informale svoltosi il 4 febbraio scorso proprio a Villa Primavera con tutte le squadriglie, il sindaco di Campoformido Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini hanno voluto consegnare copia della delibera al gruppo scout FSE Udine 2 “don Nico Sabot”, spiegandone la motivazione di fondo che si inserisce tra le varie iniziative di promozione del Parco “Un modo nuovo per coniugare un messaggio internazionale quale il modello educativo degli Scout, con l'intento di valorizzare una volta di più il Parco del Cormôr di Campoformido”. Per l'occasione Furlani e Romanini hanno consegnato a Giacomo Picco, attuale capo scout del Gruppo, anche la bandiera del Friuli proprio per sottolineare questo aspetto.

Al termine dell'incontro amministratori e Scout hanno concordato di ritrovarsi per programmare prima dell'estate la cerimonia ufficiale, con il coinvolgimento anche degli Scout che negli anni hanno condiviso l'esperienza, con i gruppi amici della zona e la cittadinanza locale.

L'intitolazione del "Sentiero Lord Robert Baden-Powell" ha già ottenuto anche il parere favorevole della Deputazione di Storia Patria per il Friuli.