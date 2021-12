Il Comune di Campoformido vince il premio Smartphone d'oro 2021 di PA Social - la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale - nella categoria speciale Enti Locali. Il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione è stato assegnato questa mattina a Roma.



"Grazie alla giuria di esperti, di Pasocial e a tutti coloro che hanno espresso il voto popolare" hanno detto, ritirando il premio, il sindaco Erika Furlani e il vice Christian Romanini, presenti alla cerimonia. Premio che è stato assegnato per la comunicazione del Comune attraverso il profilo Facebook 'La voce di Campoformido', erede digitale dello storico giornalino informativo che l'amministrazione distribuiva nelle case dei residenti due volte l'anno.

La Voce Di Campoformido è stato inaugurato a fine 2019, su Facebbok, ed è un profilo molto attivo, seguito da un migliaio di follower. La ricetta vincente si basa sulla pubblicazione di uno o due contenuti al giorno, tra informazioni di servizio ai cittadini e appuntamenti. Oltre mille i post in 22 mesi di attività, molti dei quali nel periodo del lockdown durante il quale il profilo è stato fondamentale per raccontare l'evoluzione della pandemia. A certificare le informazioni diffuse, la grande attenzione alle fonti per evitare fake news degli amministratori. A tutto ciò si sono aggiunti altri contenuti importanti, come le rubriche dedicate agli incontri con l'autore e le 'pillole digitali' in collaborazione con Insiel.



Il segreto del successo, quindi, sta proprio nel raccontare il territorio, offrendo contenuti autorevoli, di servizio e di intrattenimento.

"Abbiamo vinto tutti, perchè c'è un lavoro di squadra" ha detto Romanini nel ringraziare i collaboratori, ma anche la propria famiglia per il sostegno ricevuto e per aver creduto nel progetto digitale de La Voce di Campoformido.



Nella foto il componente della giuria Pietro Biglia (Eco della Stampa) consegna il premio al sindaco di Campoformido, Erika Furlani, e al vicesindaco, Christian Romanini, e al Comune di Figline e Incisa Valdarno, parimerito con la Città del Trattato.







Nel video, da 2 ore e 32 minuti circa, la premiazione del Comune di Campoformido.