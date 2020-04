Campoformido, volontari della Protezione Civile in prima linea

Volontari di Protezione Civile in prima linea a Campoformido durante l'emergenza Coronavirus. Dal 11 marzo, sette giorni su sette, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, fornendo supporto alla popolazione con ben due numeri telefonici attivi (0432 652411 e 349 1373020), 4mila volantini distribuiti casa per casa con i recapiti a disposizione dei cittadini e una Fanpage (www.facebook.com/PcCampoformido) arrivata a oltre 700 iscritti, grazie al costante lavoro di aggiornamento e informazione alla popolazione in sinergia con il canale social del comune (www.facebook.com/LaVoceDiCampoformido) che conta oltre 400 iscritti.

Sono questi solo alcuni dei numeri che fotografano lo sforzo che il gruppo comunale di Protezione Civile di Campoformido sta mettendo in campo. Sotto il coordinamento del sindaco Erika Furlani e del coordinatore del gruppo Alessandro Tosolini, i venti volontari si alternano a turno durante la giornata. Inoltre da giovedì 26 marzo si sono aggiunti sette volontari civici, che diventeranno dieci nei prossimi giorni.



I servizi svolti sono molteplici e diversificati:(una media di quasi);agli anziani e persone in difficoltà;, presidio epresso l'ufficio diper il ritiro della; diffusione delcon gli automezzi dotati di altoparlanti; attivazione di unper prendersi cura di quelle persone che vivono sole.“A nome mio personale, dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza di Campoformido, ringrazio vivamente il gruppo comunale di Protezione Civile e i volontari civici per il grande e costante impegno. Estendo il sentimento di gratitudine anche alle istituzioni tutte, al mondo dell'associazionismo e alle attività che operano sul territorio comunale per questo sforzo corale” sono le parole del, anche lei in prima linea per far fronte a questa emergenza sanitaria.Anche il Comune di Campoformido si è unito all'con la fascia tricolore davanti al proprio Comune, in memoria delle vittime del coronavirus.